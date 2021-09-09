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女星穿比基尼打沙灘排球　「本土劇F4」搶擦防曬油

▲楚宣（左）跟波波蓁合照拍照。（圖／民視提供）
▲楚宣（左）跟波波蓁合照拍照。（圖／民視提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-09 09:00:00

波波蓁在《黃金歲月》穿比基尼，秀出傲人34D好身材，劇中她和楚宣、「夜市F4」張哲豪、于浩威、黃文星、郭忠祐一行人，完成主委的任務後，開心到海邊戲水打沙灘排球慶功，楚宣表示這場戲就是來幫觀眾謀福利，所以當她看到波波蓁要加外套時，就會鼓勵她不要穿，但讓楚宣吃味的是，當工作人員提醒要補防曬的時候，大家都會一直要幫波波蓁擦防曬。

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▲波波蓁秀出傲人上圍，在《黃金歲月》裡到海邊戲水。（圖／民視提供）
▲波波蓁秀出傲人上圍，謹慎做好防護措施。（圖／民視提供）
身材姣好的波波蓁表示自己不怕曬，而且有機會到海邊打沙灘排球，真的是很熱血，只是當天天氣實在太好，光是腳踩在沙灘上就燙到起水泡。被問到穿這麼性感會不會害怕走光，她表示自己有做防護措施，就只怕防曬沒有塗均勻，之後拍戲會不連戲。

▲于浩威（後排左起）、張哲豪、楚宣、黃文星、郭忠祐帶波波蓁（前）到海邊拍攝。（圖／民視提供）
▲于浩威（後排左起）、張哲豪、楚宣、黃文星、郭忠祐帶波波蓁（前）到海邊拍攝。（圖／民視提供）
而黃文星、郭忠祐及于浩威則趁拍攝空檔，把握時間在沙灘上打排球，讓工作人員捏一把冷汗，深怕他們消耗太多體力。黃文星表示來到海邊看到臨演，各個身材姣好又陽光，決定自己要多曬太陽並練壯一點，不然看起來太像弱雞，感覺體力很差一樣。郭忠祐則說自己很愛運動，但在沙灘上還被大家埋在沙子裡當木乃伊，好像在做桑拿，熱慘了，所以到晚上身體好像有點中暑，只能多喝水來讓自己恢復。第一次為戲到海邊打排球的于浩威，則對劇情安排相當新奇，也說跟著張哲豪出任務後，好像在做外景節目，水裡來山裡去的，相當有趣。


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