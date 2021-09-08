男心動想買「攜帶式冷氣」爽吹！過來人全苦勸：只會後悔

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不過問題一曝光後，就引來許多人留言勸退，「你那個小屋也是有點半開放空間，沒有完全密封，用微型冷氣根本沒用，不如拿顆大冰塊用電扇吹還比較涼」、「我有去試過某品牌的實機、只能說這種小功率真的太小了，吹出來的甚至連冷氣都不是，只剩笑果了。建議你找水電的直接從室內電箱再拉一條電過來，然後裝個110的冷氣比較實在」、「你這個空間本來就不是很大，移動式冷氣放在地面上還會占去一些空間，另外還有排熱風的風管怎麼拉到戶外的問題，排熱風的風管直徑跟抽油煙機的管一樣粗，一般這種移動式冷氣建議風管長度不超過2公尺，還不如裝台分離式冷氣」。
看完網友的建議，原PO也留言回覆「真是一語道破夢中人」，坦承自己忽略掉隔熱的問題，本來想買攜帶式冷氣是期待或許出去露營時也能用到，但現在已經打消主意，自嘲「放棄天真的想法」。《NOWnews今日新聞》曾報導《2坪房間太熱！男問該買「移動式冷氣」嗎？ 行家揭關鍵》，就有冷氣師傅解釋，移動式冷氣要吹得涼，主要還是得看房間大小，但有些人認為套房沒很大，為了省錢而買移動式冷氣，但移動式冷氣能吹的坪數本身就很低，至多2至3坪，已經是很高階的機種，除非放辦公室直吹，或真的是小房間就可以考慮購買。（編輯：倪浩軒）