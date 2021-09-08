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幼兒園群聚案 不只一波傳播
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，這起幼兒園群聚案，發現確診的幼童Ct值有高有低，單從目前的資料無法清楚但判斷有多少波傳染，但可以確定「不只一波傳播」。同時也表示變種病毒並不會影響到快篩試劑的檢測，這點民眾不用擔心。
指揮官陳時中指出，新北市目前已積極匡列，但目前牽涉到的幼兒園學校多，也進到社區大樓，希望新北市能盡量把可能的對象都匡列篩檢。
台大麻醉護理師染疫 台灣首例莫德納疫苗突破性感染
針對台大醫院一名麻醉護理師染疫。指揮中心指出，這名護理師已於7月8日接種第二劑莫德納疫苗，確定為國內首例莫德納疫苗突破性感染本土病例。張上淳表示，這名麻醉護理師自覺有症狀，發現確診，當下Ct值為32，雖然病毒量較低，但考量醫院中都是重症患者，免疫力較低，匡列11位密切接觸者、81位風險人員，共92位PCR篩檢皆為陰性。昨日下午也針對其他1100多位進行擴大篩檢，PCR皆為陰性，疫情並未擴大。
暫無考慮升級 呼籲有症狀勿上班上課
因應疫情擴大，是否會考慮比照紐西蘭直接升至第4級警戒？陳時中回應目前沒有這樣考慮，「我們有我們做法，會跟紐西蘭不一樣」，未來若有更新一波疫情，或這波疫情無法控制住，才會考慮升級，目前暫時沒有升級的規劃，希望大家努力把疫情控制住。
他也表示，如果有出現嗅味覺異常的情形屬於特殊狀況，呼籲出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉等請勿上班上課，不要認為是感冒而掉以輕心。同時也希望相關主管、教育單位配合，讓有症狀者勿出勤，鼓勵篩檢。同時也說，已經開放第八輪施打，包含先前施打第一劑AZ疫苗的長者皆可施打第二劑AZ疫苗，希望大家盡快施打。
資料來源：健康醫療網 新北幼兒園群聚案為Delta 目前暫無警戒升級計畫
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