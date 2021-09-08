日相之爭！日本執政黨主席選舉　石破動向恐讓河野陷兩難

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日本讀賣新聞報導，目前已確定參選意願的河野太郎，正因為如何因應石破茂有意相挺陷入兩難。河野如果能獲得民調人氣高的石破相挺，可以用來爭取黨員及年輕議員支持；但如果河野真的這麼做，又恐將得罪與石破立場對立的副首相麻生太郎及前首相安倍晉三。
河野昨天被記者問到此事時說：「請去問石破，拿石破的話來問我，我也沒辦法回答。」
根據讀賣新聞4日到5日所做最新民調，在誰最適合擔任新任首相的問題中，河野得到23%受訪者支持居冠，石破則以21%的支持次之，兩人都被視為有可能率領自民黨打贏眾議院大選的人選。
在自民黨總裁選舉中，黨員票被認為最能反映民意，所以高民調的河野跟石破在爭取黨員票方面可說最為有利。
推動兩人合作的黨內派閥石破派中堅人士說，「河野跟石破如果可以聯手的話，將是最強組合，也能在眾議院大選取得壓倒性勝利」。
上述期待也跟希望獲得黨內年輕議員及中堅議員支持的河野戰略相符。
不過，對於隸屬黨內派閥麻生派（53人）的河野來說，情況並非如此單純。
石破過去在麻生太郎擔任首相時曾支持「麻生下台」，且從安倍第2次擔任首相後，就不斷批評安倍政府施政，一直以來都跟安倍與麻生站在對立面，彼此不合由來已久。
河野如果跟石破走太近，麻生跟在黨內最大派閥細田派擁有影響力的安倍聯手高舉「反石破」的旗幟，力阻河野勝選。
一名政府閣員就說，河野如果跟石破合作的話，「將引發不良化學反應」。
面對所屬派閥內部對河野參選抱持慎重意見，河野被迫進行相關事前工作。河野為避免參選造成跟麻生關係惡化，昨天繼前天又前往財務省跟麻生會談。
河野也拜會同派閥的自民黨稅制調查會長甘利明等人，可能是知會自己正謹慎地尋求派閥內理解的現狀等情況。
不過，親近河野的眾議員也不免憂慮，「如果被外界認為只顧派閥意見，可能會淡化外界（對河野）的改革派印象」。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1100908