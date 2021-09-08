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用鋼產業轉型高值化！興達海基公司為水下基礎國產化

▲興達海基公司與國內供應鏈為離岸風電水下基礎國產化邁入新里程碑。(資料照／記者黃守作攝)
▲興達海基公司與國內供應鏈為離岸風電水下基礎國產化邁入新里程碑。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高達報導

2021-09-08 22:00:00

中鋼公司所屬興達海基公司與國內供應鏈，為離岸風電水下基礎國產化邁入新里程碑，並讓用鋼產業轉型高值化。中鋼公司總經理王錫欽表示，該公司為配合國家綠能政策，乃成立興達海基公司，從事管架式水下基礎(Jacket)的製造，並以建立本土供應鏈及落實國產化為使命，除為台灣綠能產業披荊斬棘，奠立永續發展之基礎外，也為台灣的用鋼產業提供轉型升級高值化的機會。

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▲興達海基公司為用鋼產業轉型高值化，投入離岸風電水下基礎國產化。(資料照／記者黃守作攝)
▲興達海基公司為用鋼產業轉型高值化，投入離岸風電水下基礎國產化。(資料照／記者黃守作攝)
興達海基公司董事長謝榮淵指出，由於歐洲發展離岸風電水下基礎產製逾30年，無論產業、技術均相當純熟，而台灣因剛起步，國內供應鏈廠商幾無相關的產製技術與經驗，要在短期內建構出100%本土化供應鏈產製能力與能量，是非常艱鉅的任務。

謝榮淵說，過去一年半來，興達海基公司與國內供應鏈廠商於水下基礎的產製過程，面臨不斷的設計變更、疫情衝擊和高階銲工人力不足等多重挑戰，該公司與國內供應鏈廠商攜手合作，並整合中鋼集團與台船和台蝕公司的專業能力，同時積極尋求國內外專業技術團隊，如西班牙Nervion、挪威DNV、金屬中心、中鋼技術研發團隊等之協助，成功克服技術瓶頸，建立高難度的銲接技術及完善的品保、品管與監造制度，讓關鍵零組件的產製能力得以建立，並穩定供應所需之零組件。

謝榮淵進一步指出，興達海基水下基礎的組裝製程，共有15個工站，包含轉接段(Transition piece，TP)、上部結構(Upper Block，UB)與下部結構(Lower Jacket，LJ)等三個半成品產製區，及大組一(TP+UB組銲)與大組二(UJ+LJ組銲)等工站，目前已建立高精密銲接、噴塗，及三度空間尺寸精密量測等技術，而第一座百分之百國產化管架式水下基礎已於今(110)年7月初完成產製，走過從無到有最艱辛的歷程，並與供應鏈廠商攜手合作，落實政府水下基礎國產化政策，奠立離岸風電綠能產業本土化的堅實根基。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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