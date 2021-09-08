用鋼產業轉型高值化！興達海基公司為水下基礎國產化

我是廣告 請繼續往下閱讀
興達海基公司董事長謝榮淵指出，由於歐洲發展離岸風電水下基礎產製逾30年，無論產業、技術均相當純熟，而台灣因剛起步，國內供應鏈廠商幾無相關的產製技術與經驗，要在短期內建構出100%本土化供應鏈產製能力與能量，是非常艱鉅的任務。
謝榮淵說，過去一年半來，興達海基公司與國內供應鏈廠商於水下基礎的產製過程，面臨不斷的設計變更、疫情衝擊和高階銲工人力不足等多重挑戰，該公司與國內供應鏈廠商攜手合作，並整合中鋼集團與台船和台蝕公司的專業能力，同時積極尋求國內外專業技術團隊，如西班牙Nervion、挪威DNV、金屬中心、中鋼技術研發團隊等之協助，成功克服技術瓶頸，建立高難度的銲接技術及完善的品保、品管與監造制度，讓關鍵零組件的產製能力得以建立，並穩定供應所需之零組件。
謝榮淵進一步指出，興達海基水下基礎的組裝製程，共有15個工站，包含轉接段(Transition piece，TP)、上部結構(Upper Block，UB)與下部結構(Lower Jacket，LJ)等三個半成品產製區，及大組一(TP+UB組銲)與大組二(UJ+LJ組銲)等工站，目前已建立高精密銲接、噴塗，及三度空間尺寸精密量測等技術，而第一座百分之百國產化管架式水下基礎已於今(110)年7月初完成產製，走過從無到有最艱辛的歷程，並與供應鏈廠商攜手合作，落實政府水下基礎國產化政策，奠立離岸風電綠能產業本土化的堅實根基。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。