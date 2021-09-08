關係中自卑？難過？離不開？如何脫離「黑暗PUA」養、套、殺？

我是廣告 請繼續往下閱讀
PUA從善意的搭訕藝術，到不懷好意的交誼手段。
林仁廷心理師表示，「PUA」全名為「Pick-up Artist」，可直譯為「搭訕藝術」，在1970年出現，是一種鼓勵並教導不擅人際關係、不懂兩性交流的族群，透過有技術性的言語或非言語的方式吸引他人，達到與人相處的目的之技巧。
然而，任何事情都是一體兩面，這樣原出自於好意、促進人際關係的互動技巧，也出現「走歪」的情況，許多人會利用這樣的技巧吸引、套牢對方，甚至讓對方千依百順，包括了獻身、掏錢、成為工具人、愛情奴隸等。受害者運氣好的，心碎了但人清醒可以及時脫身，但若心已經被帶走的，往往恐怕是賠上的是積蓄、好幾年或一生的幸福。這樣的情況不論性別都有可能發生。
感情中自信逐漸被吞噬，黑暗PUA的養、套、殺！
黑暗PUA加害者有可能並沒有對此特別研究或有意，而是個性使然，亦有可能中途出現。但不論如何，常見的運作方式最令人擔憂的就是「自尊破壞」。
引誘：林仁廷心理師解釋，每個人都會有自己心目中的理想對象，加害者初期常見會像孔雀開屏一般，或技巧性地吸引受害者上鉤。就像許多男性會展現自己的社會地位，或女性展現的誘人姿態等，反之也是如此。
蠶食、鯨吞：隨時間推進，加害者可能透過用簡單的方式輕踩底線，更進一步的測試對方，若受害者沒有清楚的底線，就容易在無意間不斷被吞食。例如調情的黃色笑話、稍親密的身體碰觸等。到了決定性的鯨吞，面對情緒勒索等方式的進逼，也就容易出現「好吧，頭都洗一半了，就洗下去吧。」。
餵養、消弱自信：相處期間加害者也會維持自己那吸引人的一面，持續餵養受害者，讓對方感受到自己的付出並非有去無回。並也會漸漸墊高自己的形象，或有意無意地消弱受害者的自尊，拉開彼此之間地位的差距，以達到想要的目的。
例如常見在半開玩笑的方式嘲笑對方的外型，或是聊天當中有意無意的顯露自己的成就、透過婉轉的方式表述對方技不如人等暗藏批評的鼓勵，像是「喔，我以前就在那上班阿，那沒什麼，若努力一點你也可以做得到。」這段話看似謙虛、體貼，也能看到實力上一強一弱的對比，在對方心中埋下「我沒有那麼好」的種子。
孤立：在這段時間，加害者可能會有各種理由，使得受害者無意間形成孤立，例如「想要有兩人的空間」、「朋友要慎選」等，漸漸受害者便會與朋友等生活圈脫離，不知不覺之中孤立無援。
持續性的自尊破壞：在達到一定程度的目的之後，加害者便會更加確信這樣的手法是可行的，便食髓知味，甚至得寸進尺，漸漸的前述的手段可能加劇，例如實際上的言語霸凌、肢體暴力、更進一步的情緒勒索等。
自尊受損、無法自拔：最糟糕的是，加害者往往因已達到目的，不再在乎受害者的感受，再加上長時間的自尊破壞，受害者在不自覺當中失去自我、懷疑自我、或者已經產生依賴、精神控制、到了無法脫逃的局面，甚至可能出現「或許我真的就像他所說的，沒有那麼好」，「我還是知足一點，不然分開後真的沒對象」等，也可能使得受害者走投無路，最後走上輕生的不歸路，形成感情中的「養、套、殺」。
脫離感情的養、套、殺。如何逃脫黑暗PUA？
什麼樣的人容易中招？
林仁廷心理師表示，這樣的情況特別是在自尊感最低、或兩者條件對比下形成的自尊相對低落時，最容易被趁虛而入，例如剛失戀者、和風雲人物交往等，若對方不懷好意，就有可能踏入圈套之中。
脫離黑暗PUA支配的關鍵：自覺然後行動。
發現可疑跡象：
脫離黑暗PUA的養、套、殺，林仁廷心理師表示可多觀察關係中是否有上述的情況，最關鍵的就是受害者的自覺和感受，當有感受到身心不舒服時，就要有所警覺，特別是受到貶低的時候，其可能是玩笑，也有可能是陷阱。若有察覺，可和身邊的親友討論，畢竟旁觀者清，更能看到自己沒看到事情，不論是否自己想太多，當然，適度的多和幾位親信的親友聊聊，也更能客觀的看清局面。
確定情況不對：
若發現真的情況不對，林仁廷心裡師建議，可與對方談談心裡的感受，正如前述所提到PUA是一種無分好壞的技巧，關鍵在使用者，當然也可能是對方無意間的行為剛好與PUA相似。若能理性、有效溝通，重整感情自然是好事一件。
確定溝通無效：
若溝通無效，那麼自然就是需要審慎思考，是否該持續這段交情。但如前述，許多受害者往往在後期會無法脫離，建議讓自己的心專注在自己原本所期待的情誼，別被當下所迷惘，耽誤了未來的可能性，建議可尋找親友等轉移注意力，以利脫離這段不適合自己的關係。當然，若遲遲未果，可以尋求諮商心理師等專業人士協助。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。