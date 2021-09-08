主持17年從沒入圍　瑪麗錯過廣播金鐘獎原因曝光

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在記者會現場，資深廣播人劉玉霖考驗劉傑中，要他用中英台3種語言翻譯「電台台呼」，難得聽到劉傑中展現歌喉。而今年因為疫情，所有人情緒都緊繃，劉傑中特別放送彩蛋，親自秀了一段Rap，想要大家放輕鬆，也要大家認識他的活潑另一面。瑪麗說現場看到劉傑中Rap真的很驚訝，原本只是兩人見面的時候，她開玩笑問劉傑中要不要來段Rap給自己突破，沒想到今天他就真的秀一段了，下次該不會要在典禮當天來個歌舞秀吧？！劉傑中笑說其實是在記者會前一晚才寫好詞，晚上工作忙完請學弟到家裡練習，一直弄到凌晨才結束，瑪麗還開玩笑說要替劉傑中報名《大嘻哈時代》。
今年是瑪麗與劉傑中3年後再次合作，後來瑪麗改與黃豪平合作金鐘紅毯主持，這讓劉傑中吃味了好一陣子。瑪麗表示她一直將劉傑中當成精神導師，還說「舊愛還是最美」，這次再合作，她感覺劉傑中活潑許多，劉傑中也希望自己能有突破，因為以前的他對自己不擅長的是絕對不會嘗試，瑪麗說乾脆典禮現場兩人聯手來一段Rap好了。
「第56屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於9月25日晚間7時於國立國父紀念館舉行，今年共有126件作品入圍，角逐節目獎、個人獎、廣告獎、電台品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等共26個獎項。觀眾可透過三立都會台、三立綜合台（MOD）、LINE TODAY收看直播；海外觀眾則可透過三立國際台、三立新聞網、Vidol、Youtube、有中華電信HamiVideo等媒體平台隨時隨地同步收看，亦可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。
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