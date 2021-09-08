新北幼兒園群聚燒到黃鐙輝！深夜被匡列「全家隔離5天」
新北幼兒園群聚案延燒，藝人黃鐙輝今（8日）深夜收到匡列通知，須在家進行5天「預防性居家隔離」，黃鐙輝剛拍完戲，通告工作沒往常多，但還是退掉3個通告，及金穗獎首映邀約，岳母萁媽也有損失，臨時取消3個通告，對節目組感到抱歉。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-09-08 19:22:23｜2021-09-08 19:24:48
黃鐙輝的大兒子「黃尚好」就讀小一，同班同學父母曾在8月與新北幼兒園確診案例到大佳河濱公園遊玩，黃鐙輝一家被算進第二層密切接觸者，老婆萁萁表示：「雖然同學全家PCR都是陰性，但這次防疫非常嚴謹，因為變種已經會傳染給孩子，陰轉陽也是有可能的。」區公所早上8點到黃鐙輝家造冊，居家檢疫解除隔離前1天，會有防疫人員上門採檢，確認健康才能出關。
萁萁透露現在鄰居就像家人，不僅幫忙打點三餐，還到學校拿兒女的課本，老師也一位一位打電話，通知學校緊急設定線上課程，讓孩子在家隔離停課不停學。萁萁呼籲：「大家真的防疫做好要小心，無症狀實在也沒轍，不要讓自己生病又害別人，有感冒的人真的趕快去PCR，因為接到訊息真的很莫名，趕緊退了工作。」
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