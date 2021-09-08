復仇開始！ 顏寬恒千字文宣布加入罷免陳柏惟行列

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顏寬恒指出，自己「一直以為這將會是一段佳話，未來大家會記得一個政治界的新星就是因為台中海線屯區鄉親的遠見包容，而在此地誕生」。但陳柏惟卻迷失自我，染上許多壞習慣，只會「政治表演」，導致海線屯區選民對此感到失望。
顏寬恒一一細數陳柏惟的「惡行」，包括指控海線亂丟棄疫苗，浪費寶貴資源，沒有任何道歉；跟同黨台灣基進黨一起指控罷免團體是假公民、中共同路人等，也沒有任何道歉；在立院投票，反對國家擴大採買國際疫苗、反對調查3＋11病毒入侵台灣的真相等，甚至是在陷入三級警戒前，質詢國防部長是否挑食等。顏寬恒更進一步指出，在疫情期間陳柏惟完全沒有幫鄉民爭取紓困、施打疫苗等權益。
顏寬恒點出，陳柏惟連選區地名由來都不清楚、選民服務次數都不確定，難怪會讓海線屯區的4萬3000名選民聯署要求罷免。顏寬恒也強調，「您的種種行徑，讓海線屯區鄉親成了全國笑柄，您失了他們的面子。鄉親們和寬恒原先驕傲的故鄉在網路上因為您的種種行徑而被戲稱為中二選區，中二中二，多麼傷人啊！」、「鄉親們原先包容支持您，以國士之禮對待您，您卻回報以弄臣之姿。鄉親們值得更好的人，而很遺憾的，您並不是」。
此外，顏寬恒也指出，自己身為「一介平民」都樂於協助鄉親紓困、解決陳情、淹水、缺水、待用餐等問題，也曾多次公開呼籲陳柏惟要竭力辦理公務，但陳柏惟都沒有做到。反倒是引起沒資源也沒黨派的罷免團體成功在疫情期間「喚醒」4萬3千名鄉民出來聯署。
對此，顏寬恒表示由於自己被罷免團體的努力與奉獻感動了。因此他宣示：「我，顏寬恒，在此宣布，即日起，我將以義工的身分參與罷免團體的活動，聽候鄉親差遣，不管是舉牌、包裝文宣、接聽電話、整理資料，我都願意做，只為了幫海線屯區的鄉親爭取一個尊嚴」。他更進一步指出鄉親是別無選擇。
顏寬恒指出：「這場罷免是海線屯區的鄉親對抗一個不稱職民意代表的民主權力，不是黨派之爭，不是統獨之戰，不是政治鬥爭；這是海線屯區鄉親對表現不佳立委的期中考，你若不是在地人，就看著我們做出示範就好」。
文末，顏寬恒呼籲，若是選民也遇到政治人物做不好，能如同台中海線屯區的人民，鼓起勇氣與行動力揭竿而起。他強調：「國家是大家的，不是任何一個黨，也不是任何一個人的！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼