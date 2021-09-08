再拋北北基合併 謝國樑籲立委蔡適應：別推給法令不足
新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併的主張，引發熱列討論；前立委謝國樑今（8）日在臉書PO文指出，基隆併入台北、新北或規劃成北北基生活圈，是他10多年前的從政主張，基隆擁有得天獨厚的海港資源，也是合併後的北北基，能躍升國際大城的最後一塊拼圖！
記者陳志仁／基隆報導
2021-09-08 23:16:30｜2021-09-08 23:23:02
謝國樑認為，不管是新竹縣、市合併，還是北北基合併，背後牽動的核心問題都在資源分配，眼看著2010年直轄市改制與縣市合併，造成城鄉差距Ｍ型化的問題日益惡化且未見改善；認為中央政府有必要針對台灣的國土規劃與行政區劃，進行通盤檢討，財政劃分也要同步進行。
謝國樑強調，不合時宜的行政區劃，導致地方政府為了各自的人民，在向中央搶人、搶錢、搶資源的軍備競賽；並不諱言的說，當時馬政府推動國土規劃與行政區劃，與他預期的有落差，也多次呼籲基隆應併入直轄市，對於推動新北市、台北市、基隆市合併的立法不順遂，深覺對市民有愧，至今仍有遺憾。
謝國樑說，基於對基隆的發展，對市民的福祉，及對台灣的區域發展，推動北北基的合併，是超越個人利益，希望執政的民進黨能正視；看到林右昌市長呼籲中央政府，應對國家的國土規劃有更高整體思維，這與他的想法不謀而合，也盼基隆立委蔡適應表態跟進，而非把國土規劃的發展，推給法令的不足。