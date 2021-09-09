COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

受限多重因素　COVAX年底前供窮國疫苗量低於預期

▲COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）表示，僅能在今年年底前為貧窮國家的不高於20%人口提供疫苗，遠低於原先預期，可歸咎於藥廠面臨生產挑戰和監管審查延誤等因素。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）表示，僅能在今年年底前為貧窮國家的不高於20%人口提供疫苗，遠低於原先預期，可歸咎於藥廠面臨生產挑戰和監管審查延誤等因素。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-09 06:56:36

（中央社日內瓦8日綜合外電報導）COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）今天表示，僅能在今年年底前為貧窮國家的不高於20%人口提供疫苗，遠低於原先預期，可歸咎於藥廠面臨生產挑戰和監管審查延誤等因素。

我是廣告 請繼續往下閱讀
COVAX背後的世界衛生組織和全球疫苗免疫聯盟（GAVI）等組織在聯合聲明中表示：「因出口禁令、藥廠和國家之間雙邊協議的優先順序、一些主要廠商擴大生產面臨的現行挑戰和延遲申請監管機關批准，使COVAX保護世界上最脆弱群體的能力持續遭受阻礙。」

路透社報導，全球疫苗免疫聯盟指出，COVAX今年可能會從捐贈國方面獲取14億2500萬劑疫苗，低於7月間估計的20億劑。

聯合聲明指出，COVAX將獲得的疫苗數量降低，原因包含關鍵供應者印度血清研究所（Serum Institute of India，SII）遭受出口限制。

這些組織表示，嬌生（Johnson & Johnson）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠的生產問題，以及針對美國生技藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）和中國三葉草生物製藥公司（Clover Biopharmaceuticals）所開發疫苗的監管審查延後，則是使供應量進一步受限的因素。（譯者：張璦/核稿：林治平）1100908

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀