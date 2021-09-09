何時打第二劑？蘇貞昌：疫苗很夠時再公開打

行政院長蘇貞昌今（9）日率領相關部會召開振興方案記者會，公布五倍券相關規劃。記者會後針對時事，蘇貞昌提到，立法院即將開議，到立法院報告，是行政院長的憲法責任，他都會應立法院邀請，誠懇做好準備，到立法院報告，同時也藉由報告跟總質詢答詢，讓國人同胞知道政府在替人民做甚麼。

我是廣告 請繼續往下閱讀

談到疫苗，蘇貞昌說，他之前在立法院報告時承諾8月底1000萬劑，現在已經1500萬劑了，今天早上又進來91萬劑，接下來疫苗會陸陸續續進來，我國施打率覆蓋率也超過45%，現在一方面防疫、一方面打疫苗，呼籲國人輪到就趕快打。

蘇貞昌說，包括學校高中生、12到17歲的青年也都打，從長者一直下來都連接起來了，感謝國人同胞配合，覆蓋率比外國也都進步很快，另外最重要的還是要配合政府防疫指引，自身如有任何異狀，就不要到公共場合上課、工作，從源頭就管制好，這是最有效的防疫。

蘇貞昌也說，經濟成長率是11年來新高，經濟成長的成果，要國人共享，五倍券就是一個做法。五倍券出來以後，他覺得經濟成果勞苦的大眾也貢獻良多，要調升基本工資要基本工資審議委員會審議，特別請勞動部準備相關資料，在審議委員會中有好的結果。今年疫情特殊，有受衝擊的小店家、小攤商、服務業，若調升基本工資會更加衝擊，因此政府如何就這個部份給店家幫忙，也請經濟部做好相關規範。

蘇貞昌提到，軍公教勞苦功高，對於軍公教人員調薪，雖然審議時疫情嚴峻不知結果，他也特別拜託人事總處跟主計長，在疫情相對穩定後，振興紓困要同時考慮軍公教人員調薪這方面規劃。

蘇貞昌另談到，對於整個國家財政如何來照顧國人產業、發展地方，政府用最大努力，年年照顧地方經費都有成長，明年總預算送到立法院也大幅成長，財政收支劃分涉及每個地方政府都有不同看法，還是多溝通，形成共識再提出來。

蘇貞昌也說，新竹市長林智堅提出大新竹可以合併升格，新竹縣長楊文科也大表贊同，地方提出主張很自然，怎麼做最好，還要多聽地方意見，並且也有相關規範應該怎樣做，才能達到多方面大家高興，又有利於全國進步、地方發展，政府會審慎聽取各方意見斟酌，依相關法制進行。

蘇貞昌也說，疫情嚴峻世界各國都在搶疫苗，台灣非常努力，早有超前部署疫苗，但確實有些廠商沒有如期到貨，政府窮盡一切力量，感謝民間企業團體，公私合力讓相關疫苗陸續進來。

蘇貞昌也說，他個人已宣示，「疫苗不夠我不搶，沒人敢打我率先」，自己是全國第一個打疫苗的人，但還沒有打第二劑，改天再打第二劑時，代表疫苗很夠了，到時候公開來打給大家看。