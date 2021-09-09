面試被問什麼最臉綠？眾認「這題」難回答：永遠不能誠實
求職的過程當中，面試是非常重要的一個環節，不僅是自己對公司有所了解，也能讓公司清楚知曉自己的能力以及背景，但面試時，面對長官的提問，常常有些問題難免尷尬以及難回答。近日，就有網友討論「去面試的時候如果被問到『待業中都在幹嘛』要怎麼回答？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-09 10:57:24｜2021-09-09 10:57:31
原PO在「Dcard」貼文指出「目前我待業三個月，如果去面試，結果面試官開頭就問說『你待業都在幹嘛』，請問要怎麼回答才好？總不能老實說，這段期間找不到工作，或者說是在家休息啃老吧？有沒有正確解答可以分享一下？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「面試最廢問題＝＝」、「問這題真的很沒意義....你管我待業在幹嘛」、「真的每次聽到這問題就很想回：找工作啊，問這什麼爛問題，還敢出來面試人」、「每次聽到這題都會想：你要不要看看你自己在問什麼問題」、「待業還能幹嘛...多數人不就都在休息，這題真的先pass」。
不過，也有網友分享經驗「其實問這題不是真的問你待業在幹嘛，而是你為了這份工作做了哪些準備，不要好傻好天真老實說自己在休息好嗎？可以說是進修自己什麼」、「一個半月疫情在家好好防疫，剩下的時間準備履歷自傳和面試或臨時打工之類」、「可以說正在面試許多公司，然後準備證照什麼的」、「講一個聽起來沒在浪費時間的事就好」。（編輯：張嘉哲）