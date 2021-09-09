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面試被問什麼最臉綠？眾認「這題」難回答：永遠不能誠實

▲求職的過程當中，面試是非常重要的一個環節，往往是錄取的成敗關鍵。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲求職的過程當中，面試是非常重要的一個環節，往往是錄取的成敗關鍵。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-09 10:57:24｜2021-09-09 10:57:31

求職的過程當中，面試是非常重要的一個環節，不僅是自己對公司有所了解，也能讓公司清楚知曉自己的能力以及背景，但面試時，面對長官的提問，常常有些問題難免尷尬以及難回答。近日，就有網友討論「去面試的時候如果被問到『待業中都在幹嘛』要怎麼回答？」貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「目前我待業三個月，如果去面試，結果面試官開頭就問說『你待業都在幹嘛』，請問要怎麼回答才好？總不能老實說，這段期間找不到工作，或者說是在家休息啃老吧？有沒有正確解答可以分享一下？」

▲有過來人點出小心機，建議「可以在面試部分最後的時間」詢問「若有幸錄取本公司，報到當天需要攜帶什麼東西？」。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲網友分享自己目前待業三個月，害怕如果去面試被問「待業都在幹嘛」，難以回答。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
貼文一出，不少網友紛紛回應「面試最廢問題＝＝」、「問這題真的很沒意義....你管我待業在幹嘛」、「真的每次聽到這問題就很想回：找工作啊，問這什麼爛問題，還敢出來面試人」、「每次聽到這題都會想：你要不要看看你自己在問什麼問題」、「待業還能幹嘛...多數人不就都在休息，這題真的先pass」。

不過，也有網友分享經驗「其實問這題不是真的問你待業在幹嘛，而是你為了這份工作做了哪些準備，不要好傻好天真老實說自己在休息好嗎？可以說是進修自己什麼」、「一個半月疫情在家好好防疫，剩下的時間準備履歷自傳和面試或臨時打工之類」、「可以說正在面試許多公司，然後準備證照什麼的」、「講一個聽起來沒在浪費時間的事就好」。（編輯：張嘉哲）

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