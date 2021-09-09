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拉拉失蹤靠民眾力量找回　街友感恩淚撒現場！

▲街友唯一的家人拉布拉多被牽走，民眾集資幫忙尋回。（圖／Instagram帳號：startrescueresale）
▲街友唯一的家人拉布拉多被牽走，民眾集資幫忙尋回。（圖／Instagram帳號：startrescueresale）

文/寵毛網

2021-09-09 22:00:00

狗狗性格開朗真誠，在飼主眼中不只是寵物還是互相扶持的心靈夥伴，美國加州的街友「吉米（Jimmy Nicholos）」就擁有這麼一位親密無間的家人拉布巴多「布茨 （Boots）」，這天有名女子向他提出想為布茨梳毛，因非第一次便不疑有他任女子行動，沒想到布茨這麼一去就再也沒有回來，這女人把牠帶走了！

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▲吉米與他的好夥伴布茨。（圖／Instagram帳號：startrescueresale）
▲吉米與他的好夥伴布茨。（圖／Instagram帳號：startrescueresale）
街友吉米當時正在Start Rescue Resale Store，一間為動物救援、收養提供資金的二手拍賣店打工。2020新年前夜一名女士走進店內，主動向吉米提出想為躺在旁邊的布茨梳毛，因為之前此女子也有提過相同的要求，所以他沒有多想又同意她帶狗狗去公園散步，沒想到踏錯一步進入深淵，那名女子牽著布茨離開後再也沒有回來。

▲女子帶著布茨離開，再也沒回來過。（圖／Instagram帳號：startrescueresale）
▲女子帶著布茨離開，再也沒回來過。（圖／Instagram帳號：startrescueresale）
吉米發現這個事實的時候非常崩潰，因為布茨是他唯一的家人，他說：「牠是我的寶貝，我有兩個孩子但我從來沒有撫養過，事件發生時，牠是唯一讓我保持理智的家人。布茨從不要求什麼，只需要一點點愛。我現在完全不知道該怎麼辦！」他打工的店家Start Rescue Resale Store看到痛苦難耐的吉米非常感同身受，決定幫忙他一起尋回布茨！

▲可愛的布茨你在哪？快點回來吧！（圖／Instagram帳號：startrescueresale）  
▲可愛的布茨你在哪？快點回來吧！（圖／Instagram帳號：startrescueresale）  
報警後，老闆和民眾也共同集資了一筆善款，發送數百張傳單及聘請私家偵探，說明若有人帶回布茨可以得到10,000美元的獎勵（約台幣27萬元）。在事件發生兩週後，當地的電視台聯絡吉米說有人打電話說布茨就在自己身邊，吉米聽聞此消息欣喜若狂，最後在警察局見到這一生再也不願放開的夥伴。（編輯：李惠婷） 

▲兩人感動重逢，再也不想放開彼此。（圖／Instagram帳號：startrescueresale）  
▲兩人感動重逢，再也不想放開彼此。（圖／Instagram帳號：startrescueresale）  


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