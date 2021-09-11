影／美國人心中難忘傷痛　911事件20週年回顧事發全記錄

美國在20年前發生了震驚世人的的911恐怖攻擊事件，這起事件是繼二戰期間的珍珠港事件以來，歷史上第二次針對美國本土發動的攻擊。當時蓋達組織（al-Qaeda）成員挾持4架民用商業班機，分別向全美3地發動攻擊，造成將近3000人喪命或是失蹤，成為許多美國人心中難忘的傷痛，更改變了美國此後的反恐行動。





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根據911調查委員會資料顯示，2001年9月11日早上，19名蓋達組織成員分別控制了4架民用商業班機，這4架班機分別是從波士頓、紐華克和華盛頓特區出發，準備飛往舊金山以及洛杉磯。





首架遭到挾持的是美國航空11號航班，機上載有81名乘客以及11名機組人員，其中包含了5名蓋達組織成員。當天早上大約8點14分開始，正副機長不再回應波士頓航空控制中心（BATC）的飛行要求，911調查委員會認為，機上蓋達組織成員是在此時發動劫機行動。飛機於8點46分以約750公里的時速，撞向世界貿易中心北座大樓北立面第88至94層之間。飛機撞進北大樓所帶來的衝擊，破壞了北大樓的電梯槽及3條樓梯，導致高樓層民眾完全無法逃生。事發當時，約有1366人在飛機衝撞的樓層或之上。報告指出，數百人在飛機撞擊時立即死亡，剩餘的被困在高層，不是從大樓上跳下來，就是燒死或因結構倒塌而死亡。





▲蓋達組織成員劫機攻擊美國象徵性建築，震驚世人。（圖／美聯社／達志影像）

17分鐘之後，聯合航空175號班機以時速750公里，撞上了世界貿易中心南座大樓的南面77樓至85樓，當時大樓裡還有一處樓梯可以進行撤離，讓南大樓的罹難人數少於北大樓。但由於兩架飛機仍存有大量燃油，撞上大樓之後引發了火災，更破壞了建築結構，最終導致南北大樓在撞擊之後2小時內雙雙倒塌，讓不少當時在大樓中救難的第一線救災人員嚴重傷亡。





▲世貿中心倒塌瞬間，民眾慌忙逃跑。（圖／美聯社／達志影像）

第三架被挾持的班機是美國航空77號班機，在當天上午9點37分撞上位於維吉尼亞洲的美國國防部所在的五角大廈西側，並且引發大火。雖然被襲擊的部分剛剛翻新過，還沒有完全投入使用，仍導致建築內125人死亡。





▲美國國防部所在的五角大廈也在遭遇攻擊。（圖／美聯社／達志影像）

第四架挾持的班機為聯合航空93號班機，與另外三架飛機不同的是，這架班機並沒有抵達原先攻擊目標。根據911調查報告顯示，聯航93號班機乘客和空服員們在遭劫機後，決定採取行動擊退劫機者並奪回飛機。乘客們的反擊行動讓飛機最終墜毀於距離美國首都華盛頓特區僅20分鐘航程的賓州姍克斯維爾（Shanksville）附近一處無人田地，機上無人生還。





▲第四架遭劫持的飛機墜毀在賓州一處無人田地，機上無人生還。（圖／美聯社／達志影像）

根據統計，這4起攻擊總共造成來自93個國家、將近3000人失蹤或是死亡，其中世界貿易中心雙子星大樓加上兩架遭挾持班機2753人、五角大廈以及遭挾持班機184人，於賓州墜毀的飛機則是40人。4架班機上的乘客、機組人員、組織成員全數喪命。有報導指出，現場大約有10000根骨頭或人體組織無法辨認，另外有24人正式列為失蹤人士。





在攻擊事件之後，世界貿易中心廢墟的大火持續三個月，讓救援人員花費更多時間清理瓦礫。其中一些殘骸樣本被送往美國國家標準與技術研究院檢測。襲擊事件後五個月，最後一名倖存者康復出院，事件過後半年，世貿中心遺址的150萬噸瓦礫才清理乾淨，但救援人員仍繼續在地底下進行清理工作。直至2002年5月底，才舉行了宣布清理工作正式結束的儀式。





根據了解，蓋達組織因認識到自身無法與美國進行抗衡，於是將目標轉往美國具有象徵性的建築。當年位於紐約的世貿中心雙子星大樓為全球最高的大樓，也象徵著全球化以及美國經濟繁榮。美國五角大廈則為美國國防部總部，更是美軍力量的象徵。根據了解，因乘客以及機組人員反擊中途墜毀的93號航班，最終目標被認為是美國會大廈或是白宮，蓋達組織企圖透過攻擊來摧毀美國權力象徵，並引發國內恐慌，來削弱美國在國際社會中的地位。





在事件發生之後，部分美國傳統盟國，例如英國、加拿大、澳洲、德國、以色列等國家宣布進入國家進入緊急狀態，並加大機場，地鐵，輕軌等公共運輸的安全巡防。而事件發生後，西方各國政府的民間支持度均大幅度上升。





攻擊事件也對世界經濟與美國經濟上產生重大及即時的影響，許多設在世界貿易中心的大型投資公司喪失大量財產、員工與數據資料，全球許多股票市場也都受到影響，美國的汽油價格也大幅度上漲，因美國當時經濟已經放緩，九一一事件則加深全球經濟的蕭條。





美國在事發同年以「塔利班按無罪推定原則拒絕提交嫌疑人士奧薩瑪·賓拉登」為由，與西方盟國於2001年10月7日正式啟動「永續自由行動」（Operation Enduring Freedom），對阿富汗境內的蓋達組織和對塔利班政權採取軍事行動，並於2011年5月2日擊斃了蓋達組織領袖賓拉登，但全球反恐行動並未因此劃上句點。



