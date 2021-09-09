中秋連假恐有人流移動　蘇貞昌籲審慎應對、加強防疫

行政院今（9）日召開院會，行政院長蘇貞昌表示，近期疫情有變化，包含長榮機師與北科復工、新北幼兒園2案例，病毒基金序列不同，代表兩者間無關聯，目前沒有升三級警戒，但因為都是傳染力強的Delta變種病毒，外國疫情因此嚴峻，台灣必須高度警戒、嚴加因應。

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蘇貞昌說，變種病毒不是首度進入台灣，今年6月就有在屏東枋山出現，在中央與地方全力合作下，19天就有效控制，英國衛報還報導，把成功歸因政府迅速反應、民眾配合。雖然相對屏東，雙北、桃園密集度、人流密切程度高很多，防疫難度有所不同，但不論大都會、小鄉鎮，基本就是迅速疫調、擴大框列、篩檢隔離，能做多快多徹底，就是決定是否迅速有效控制疫情重要關鍵，不論疫情在哪，都是國人，政府都全力協助。

蘇貞昌說，目前桃園大量篩檢約4000人匡列隔離，第一周皆二採陰，新北要釐清源頭，找出潛在感染者，迅速匡列，防堵疫情在社區擴散，請指揮中心協助熱區快篩站設立，並跟新北市政府合作，加速防疫策略。

蘇貞昌說，再來會跨越中秋連假，會有很多人流移動、親友聚會，大家要密切關注審慎應對，各部會要從主管場域加強防疫措施。他也提醒國人，要圍堵變種病毒，個人防護基本功最重要，不論有沒有打疫苗，都要帶口罩、保持社交距離、勤洗手、減少不必要群聚，有症狀迅速就醫，讓社區傳染降低。

蘇貞昌也說，感謝新增四批疫苗到貨，今早第二批BNT疫苗91萬劑也到了，再度感謝台積電、鴻海永齡、慈濟捐助，也特別感謝波蘭溫暖，知道台灣需要，捐了40萬劑疫苗，還有四度捐贈，共340萬劑的日本。

蘇貞昌說，台灣去年成立口罩國家隊，自助後助人，向許多國家捐贈口罩，今年台灣遇到疫情，在最需要疫苗時，全世界有這麼多朋友幫忙，這是善的循環，也是世界對台灣的看中與關心。他說，也對日本雪中送炭濃情厚誼表示感謝，邀請在台日本僑民踴躍施打疫苗。

蘇貞昌說，隨著疫苗穩定到貨，將持續擴大第一劑施打率，也會同步提升完整接種率，讓滿10周的人可以預約施打第二劑，年輕族群也已經陸續開始施打。另外政府積極催促自購疫苗到貨，國際友邦馳援不斷、民間捐贈陸續送到、國產疫苗也持續上路，希望快讓更多國人接種疫苗。

蘇貞昌說，防疫紓困振興，政府始終戰戰兢兢，面對未知的挑戰與危機，全力做好萬全準備，一方面要顧好國人健康，也要顧好生計，即使機師、幼兒園確診事件延燒，還是要為振興工作做準備，讓人民看到希望。