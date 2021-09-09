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五倍券終於來了！「新用途」去年沒有　眾全愣：根本太爽

▲行政院長蘇貞昌今（9）日率領相關部會，公布振興五倍券方案。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌今（9）日率領相關部會，公布振興五倍券方案。（圖／行政院提供）

編輯中心/綜合報導

2021-09-09 12:25:38｜2021-09-09 12:25:48

繼去年行政院推出三倍券之後，五倍券今（9）日也正式亮相，行政院也公布時使用範圍，包括全國實體店家及攤商，不過卻有多出一項「電商」，在今年推出的五倍券也能作為使用，讓不少網友看了紛紛直呼「電商在這波疫情已經賺爆了....為何還能用？」引發話題。

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根據行政院公布最新消息，行政院長蘇貞昌表示，雖然排除了國外電商，但行政院在此次規劃五倍券時也特別開放納入國內電商，國內電商特別就在地電商、小農，在最有效果的首頁設立專區，讓小店家跟小農都可以獲得優惠使用，甚至準備免上架費、降低抽成、減免廣告跟服務費等。

▲三倍券使用期限已經到期，但有不少人卻還有些許餘額忘記花用。（圖／讀者提供）
▲去年的三倍券使用範圍不涵蓋電商平台，但今年五倍卷已開放國內電商使用，引發討論。（圖／記者張嘉哲攝）
消息曝光後，在PTT引發迴響，不少網友紛紛表示「還真是刺激，電商在這波疫情已經賺了多少，還要來分這個振興的錢」、「補助電商就是個笑話…電商這波疫情明明賺這麼多」、「說是要讓小農有平台可以販售，你覺得大家去電商都會買什麼....這真的不ok」、「疫情大家買多少網購心裡有數，多到物流大癱瘓，現在還讓電商分這杯羹」、「電商網購哪需要振興？就是這波最不需要的啊」、「電商還來分這五千，要實體店家怎麼哭」、「電商這樣根本太爽了吧＝＝實體店家才是最大衝擊...還要被瓜分這五千額度」。

事實上，網友之所以如此不滿，在於去年三倍券其實是不能使用於國內外電商，但今年的五倍券多出這項使用範圍，而在疫情期間，就有不少超商店員、物流司機出面抱怨「網購包裹數量過於龐大」，甚至癱瘓物流業系統，顯見在疫情期間，電商平台被使用、銷售業績大幅度成長，卻也被列入這波五倍券的使用範圍，讓不少人深感不合理。

而目前五倍券的相關預約時間，數位五倍券9月22日起開始綁定，10月8日開始消費，只要使用記名信用卡、行動支付、悠遊卡、一卡通等數位卡都可以在個別系統內進行綁定；而紙本券部分，超商9月25日開始預約，10月8日開始領用；若在郵局則是10月4日起預約，10月12日起領用，民眾領用後可使用於明年4月30日。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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