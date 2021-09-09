五倍券終於來了！「新用途」去年沒有　眾全愣：根本太爽

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消息曝光後，在PTT引發迴響，不少網友紛紛表示「還真是刺激，電商在這波疫情已經賺了多少，還要來分這個振興的錢」、「補助電商就是個笑話…電商這波疫情明明賺這麼多」、「說是要讓小農有平台可以販售，你覺得大家去電商都會買什麼....這真的不ok」、「疫情大家買多少網購心裡有數，多到物流大癱瘓，現在還讓電商分這杯羹」、「電商網購哪需要振興？就是這波最不需要的啊」、「電商還來分這五千，要實體店家怎麼哭」、「電商這樣根本太爽了吧＝＝實體店家才是最大衝擊...還要被瓜分這五千額度」。
事實上，網友之所以如此不滿，在於去年三倍券其實是不能使用於國內外電商，但今年的五倍券多出這項使用範圍，而在疫情期間，就有不少超商店員、物流司機出面抱怨「網購包裹數量過於龐大」，甚至癱瘓物流業系統，顯見在疫情期間，電商平台被使用、銷售業績大幅度成長，卻也被列入這波五倍券的使用範圍，讓不少人深感不合理。
而目前五倍券的相關預約時間，數位五倍券9月22日起開始綁定，10月8日開始消費，只要使用記名信用卡、行動支付、悠遊卡、一卡通等數位卡都可以在個別系統內進行綁定；而紙本券部分，超商9月25日開始預約，10月8日開始領用；若在郵局則是10月4日起預約，10月12日起領用，民眾領用後可使用於明年4月30日。（編輯：張嘉哲）
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