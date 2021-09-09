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德馨陪酒疑雲大逆轉　和好帥廚男友「我承認撒謊」

▲廣宏一（左）指控德馨陪酒掀起軒然大波。（圖／翻攝廣宏一臉書）
▲廣宏一（左）指控德馨陪酒掀起軒然大波。（圖／翻攝廣宏一臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-09 14:34:10

帥氣大廚廣宏一昨（8日）指控藝人女友德馨下南部陪酒，「如果女友拚經濟，騙你在嘉義，結果跟知名經紀人李湧去台南陪酒可以原諒嗎？」案情不到1天火速逆轉，德馨發文承認向男友謊報行蹤，引爆男友醋勁大發，連累經紀人被指「皮條客」，德馨表示：「真的對不起的是莫名被捲入的湧哥，我代我男友向湧哥道歉。」

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德馨在台南吃飯沒向男友交代，廣宏一要求她拍門牌未果，抓包她人不在嘉義，氣得貼出飯局照控德馨陪酒，據李湧的說法，該張照片只是工作人員父母，不是什麼飯局，德馨因為臨時救火演出某齣戲劇的角色，被製作人答謝請吃飯，晚間9點就搭車回台北，李湧氣憤：「請問我們有做錯什麼嗎？有必要這樣被說嗎？」

德馨發文則嘆相愛容易，相處需要大智慧，「主要是因為，最近幾天在吵架中，沒有先告知台南用餐這一部分，（對，我事實上也還在不爽中）！暴走男友説我在嘉義，結果是在台南，我承認是對他撒謊，也跟他對不起了。但，真的對不起的是，莫名被捲入的湧哥，我代我男友向湧哥道歉。」

在德馨的對話截圖中，廣宏一情緒略顯激動，喊：「要找兄弟處理我請便」、「我父親是退休的外交官廣樹誠，我的爺爺是已過世的立委廣祿委員，任何陪酒出來賣的，我無所懼，不要威脅我」，德馨無奈數度回：「可以不要亂說話嗎？」

▲德馨冷戰男友因此謊報行蹤。（圖／翻攝德馨臉書）
▲▼德馨冷戰男友因此謊報行蹤。（圖／翻攝德馨臉書）
▲德馨冷戰男友因此謊報行蹤。（圖／翻攝德馨臉書）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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