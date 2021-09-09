布林肯：塔利班須向世界爭取正當性

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國務院一名高階官員表示，在和塔利班過渡政府打交道方面，所有國家態度普遍一致，包括歷史上一直是塔利班盟友的巴基斯坦。
巴基斯坦外長古瑞希（Shah Mahmood Qureshi）推文寫道：「我們必不能讓阿富汗出現政治真空，進而導致不安全和不穩定。」
他說：「唯有透過更多地區性和國際性的交涉，方能促成穩定、和平的阿富汗。作為近鄰，巴基斯坦不能從中抽身。」
路透社報導，布林肯今天也呼籲塔利班讓載送美國人及處於險境的阿富汗人的包機離境。
接駁民眾離開阿富汗的飛機一直滯留北部的馬薩里沙利夫國際機場（Mazar-i-Sharif International Airport），部分籌辦包機的人士稱，國務院在協助他們離開阿富汗方面做得不夠。
布林肯表示，美國正竭盡所能要讓班機啟程，但塔利班就是不放行。布林肯說：「我們已向各方表明，也向塔利班表明，這些包機必須要離開。」
另外，俄羅斯新聞社（RIA）引述國會上議院議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）的說法報導，俄羅斯將派出大使層級官員出席阿富汗新政府就職典禮。
塔利班指派強硬派老面孔擔任政府要職，其中不乏被美國懸賞通緝的人物，外國對阿富汗新政府組成抱持戒慎不安的態度。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1100909