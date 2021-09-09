日韓混血男星愛台灣　MIYAVI：最喜歡吃魯肉飯

日韓混血男星MIYAVI在電影《絕命凱特》中挑戰演出同性戀角色，甚至還與女主角瑪麗伊莉莎白文斯蒂德有激烈武打場面，他透露開拍第一天就整個嚇傻，因為有替身演員拍到骨折送醫。對於久違未造訪台灣，他表示想來開唱之外，對魯肉飯更是念念不忘。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-09-09 15:46:04
MIYAVI透露參與《絕命凱特》有些緊張，因為要獻出激烈動作戲初體驗，他透露開拍第一天，現場就有女性替身演員骨折受傷住院，本來以為可能要停拍，沒想到現場宣布繼續拍攝。聊到片中要挑戰黑道老大情人的同性戀角色，MIYAVI說：「我從來沒演過同性戀，而且在片中並沒有跟飾演黑道老大的日本資深演技派男星淺野忠信對戲，所以全部只能用想像。」
MIYAVI將於14日迎接40歲，問起生日願望，他表示每到這個日子都會回顧「過去這一年自己獲得了什麼、發生了什麼」，今年希望接下來能前進全世界開唱，也想再訪台灣。聊到台灣，有在學中文的他謙虛表示只會單字而已，還用中文強調：「我現在在學中文，但真的太難了，我不放棄。」
問到想念台灣的什麼，MIYAVI秒答：「當然是魯肉飯，我想念魯肉飯！」餃子、小籠包也喜歡，但魯肉飯還是最愛，他回憶以前來台演出，都會被帶去美食餐廳，但最難忘的還是「鬍鬚張」的魯肉飯。《絕命凱特》9月10日在Netflix獨家播出。