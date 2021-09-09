紐國1例Delta隔日急升四級！藍委籲跟進：阻絕人流移動

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她說，最後三級警戒持續了2個多月，百業蕭條，因疫情死亡人數更超過8百多人。政府應記取教訓，立即劃出執行下一步的措施界線，以避免錯過防堵疫情黃金時機。
鄭麗文也提及，紐西蘭150萬人口的奧克蘭出現第1例Delta確診，隔日即啟動四級措施，快速的限制人流移動，也才能在20幾天內讓確診人數控制在最高84人，因為紐西蘭政府快速的反應，才能在採取緊急應變措施後快速的解除Delta威脅。
鄭也舉出新加坡案例，新加坡先前輕忽Delta變種病毒，差點導致疫情再度失控，但在政府努力下疫苗接種成效達8成，在6月之後防疫政策改採與新冠肺炎病毒共存政策，不再以清零為目標，所以從最嚴格的防疫管制措施，逐步放寬各項禁令，在8月讓接種兩劑者可以內用、擴大聚會，但9月初Delta疫情快速發展，至9/5日該週止就通報1,200例，所以於9/8日再度禁止職場聚會，也要求避免不必要的社交活動。
反觀台灣，新北幼兒園群聚案累計確診23例，其中10例也已經確定是Delta病毒株，同社區一位台大護理師遭感染，今早再宣布1名社區裝修工人確診。鄭麗文說，顯示疫情已擴大到社區當中，雖社區400戶昨日已連夜清空，但Delta病毒傳染力極高、潛伏期長，若要塵埃落定找到所有感染者，可能還需要幾天時間。
鄭麗文強調，阻止疫情延燒，阻絕人流移動可能是重要手段之一，而面對疫情改採取何種措施，就應立即執行，重要的是掌握防疫關鍵時刻，面對狡猾的病毒能及時阻止，改變生活型態若是必要之惡，長痛不如短痛。
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