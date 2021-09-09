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紐國1例Delta隔日急升四級！藍委籲跟進：阻絕人流移動

▲指揮中心指揮官陳時中公布幼兒園群聚案確實是Delta變異株，同案已23人染疫。（圖／翻攝自指揮中心）
▲指揮中心指揮官陳時中公布幼兒園群聚案確實是Delta變異株，同案已23人染疫。（圖／翻攝自指揮中心）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-09 15:25:02｜2021-09-09 15:32:37

針對Delta疫情蔓延，社區感染源目前未釐清，國民黨立委鄭麗文9日指出，應參考紐西蘭1例Delta即升四級　呼籲指揮中心應立即採取必要措施，在疫情延燒到不能控制之前，速迅斬斷傳播鏈。

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鄭麗文表示，上一次決策慢半拍才導致5月疫情大爆發，上次疫情大爆發，就是因為指揮中心沒有及時採取措施，瞻前顧後，擔心股市，擔心對於民眾生活及經濟的衝擊太大，所以晚了一週宣布三級警戒，讓防疫出現更多破口，

她說，最後三級警戒持續了2個多月，百業蕭條，因疫情死亡人數更超過8百多人。政府應記取教訓，立即劃出執行下一步的措施界線，以避免錯過防堵疫情黃金時機。

鄭麗文也提及，紐西蘭150萬人口的奧克蘭出現第1例Delta確診，隔日即啟動四級措施，快速的限制人流移動，也才能在20幾天內讓確診人數控制在最高84人，因為紐西蘭政府快速的反應，才能在採取緊急應變措施後快速的解除Delta威脅。

鄭也舉出新加坡案例，新加坡先前輕忽Delta變種病毒，差點導致疫情再度失控，但在政府努力下疫苗接種成效達8成，在6月之後防疫政策改採與新冠肺炎病毒共存政策，不再以清零為目標，所以從最嚴格的防疫管制措施，逐步放寬各項禁令，在8月讓接種兩劑者可以內用、擴大聚會，但9月初Delta疫情快速發展，至9/5日該週止就通報1,200例，所以於9/8日再度禁止職場聚會，也要求避免不必要的社交活動。

反觀台灣，新北幼兒園群聚案累計確診23例，其中10例也已經確定是Delta病毒株，同社區一位台大護理師遭感染，今早再宣布1名社區裝修工人確診。鄭麗文說，顯示疫情已擴大到社區當中，雖社區400戶昨日已連夜清空，但Delta病毒傳染力極高、潛伏期長，若要塵埃落定找到所有感染者，可能還需要幾天時間。

鄭麗文強調，阻止疫情延燒，阻絕人流移動可能是重要手段之一，而面對疫情改採取何種措施，就應立即執行，重要的是掌握防疫關鍵時刻，面對狡猾的病毒能及時阻止，改變生活型態若是必要之惡，長痛不如短痛。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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