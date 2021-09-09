COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

Delta爆發恐影響振興　蔣萬安喊話：先規劃紓困5.0

▲國民黨立委蔣萬安呼籲規劃紓困５.0。（圖／NOWnews資料照）
▲國民黨立委蔣萬安呼籲規劃紓困５.0。（圖／NOWnews資料照）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-09 15:34:39

針對Delta疫情社區感染源目前未釐清，幼兒園群聚感染持續擴大，國民黨立委蔣萬安8日晚間呼籲政府記取教訓，預先規劃紓困5.0並開始準備。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安表示，政府必須料敵從寬、禦敵從嚴，有最壞的打算，做萬全的準備，加緊腳步盤點各地醫療資源，一旦疫情升溫，才能調度病房，避免確診病者無處可送或者是北病南送的狀況重演，另外也必須確保採檢量能充裕，醫護防護裝備充足，才能有效防堵社區的隱形傳播鍊。

蔣萬安呼籲，政府更必須審慎思考，疫情隨時可能再起，真的還不到談振興的時候，許多商家反應，不敢想像再經歷一次三級警戒會是怎樣的慘況，紓困5.0必須規劃及準備，才能在第一時間協助民眾度過難關。

同時，蔣也強調，面對傳染力更強的Delta病毒，台灣疫苗施打率第一劑還沒過半，第二劑更只有4.2%，已經形成防疫缺口，政府應該設法提升，除了加速採購疫苗到貨外，也應加快已到貨疫苗的封緘檢驗程序，提升疫苗覆蓋率，降低染疫後的重症和死亡率。

「沒有人是局外人！」蔣萬安呼籲民眾，這段時間減少不必要的活動和聚會，避免出入人多的場所，配合政府防疫措施。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

繼續作答
即時
推薦閱讀