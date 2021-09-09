Delta爆發恐影響振興 蔣萬安喊話：先規劃紓困5.0
針對Delta疫情社區感染源目前未釐清，幼兒園群聚感染持續擴大，國民黨立委蔣萬安8日晚間呼籲政府記取教訓，預先規劃紓困5.0並開始準備。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-09 15:34:39
蔣萬安表示，政府必須料敵從寬、禦敵從嚴，有最壞的打算，做萬全的準備，加緊腳步盤點各地醫療資源，一旦疫情升溫，才能調度病房，避免確診病者無處可送或者是北病南送的狀況重演，另外也必須確保採檢量能充裕，醫護防護裝備充足，才能有效防堵社區的隱形傳播鍊。
蔣萬安呼籲，政府更必須審慎思考，疫情隨時可能再起，真的還不到談振興的時候，許多商家反應，不敢想像再經歷一次三級警戒會是怎樣的慘況，紓困5.0必須規劃及準備，才能在第一時間協助民眾度過難關。
同時，蔣也強調，面對傳染力更強的Delta病毒，台灣疫苗施打率第一劑還沒過半，第二劑更只有4.2%，已經形成防疫缺口，政府應該設法提升，除了加速採購疫苗到貨外，也應加快已到貨疫苗的封緘檢驗程序，提升疫苗覆蓋率，降低染疫後的重症和死亡率。
「沒有人是局外人！」蔣萬安呼籲民眾，這段時間減少不必要的活動和聚會，避免出入人多的場所，配合政府防疫措施。