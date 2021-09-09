收到衛福部寄信？釣魚郵件詐騙　當心電腦「確診」中病毒

國內本土疫情又升溫，繼長榮航空突破性感染事件後，新北也爆發幼兒園群聚，不少民眾繃緊神經防疫同時，也相當關注衛服部公告的最新消息。不過最近若民眾在電子信箱中收到「衛服部寄來的Email」可得千萬要小心！近日有詐騙集團冒用衛服部名義發送電子郵件，其中夾帶惡意連結或病毒，點開後電腦裝置會中毒方便駭客竊取個資，民眾務必提高警覺。

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衛福部在官網指出，近日發現有偽冒衛福部名義發送之電子郵件，顯示寄件者名稱為「mohw.gov.tw」，經查證後發現實際寄送郵件的伺服器是國外主機，網域為「static.servebyte.com」，研判是釣魚郵件，信內可能夾帶惡意網址連結或木馬程式病毒，提醒民眾收到類似電子郵件切勿開啟，以防電腦中毒及駭客入侵竊取個資之資安風險。

▲衛福部提醒民眾切勿開啟冒用衛福部名義的釣魚郵件。（圖／衛福部）

此外，疫情期間假消息、冒名詐騙層出不窮，健保署日前也提醒民眾，可以透過「全民健保行動快易通健康存摺」APP查詢新型冠狀病毒檢測結果報告，衛福部絕不會利用電話通知篩檢結果陽性，如果對方要求繳現金、拿取治療藥物，請勿上當，若懷疑接到詐騙集團來電民眾可撥打警政署165反詐騙專線查證。（編輯：楊智傑）