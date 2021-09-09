機車「天天記油耗」能幹嘛？行家抖出真實用途：車況有差

台灣騎乘機車的人非常多，往往在上下班尖峰路段，車潮都擠滿道路，這也讓台灣有「機車王國」的稱號，不過，相較於汽車較高的油價讓駕駛相當在意外，相對便宜的機車油耗似乎沒什麼騎士會特別注意。日前就有女網友表示，無法理解友人每次出門都會紀錄油耗的習慣，而文章曝光後也掀起不少機車族討論。

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這名女網友先是在社群論壇「Dcard」上發文提到，自己平常跟朋友騎車出去玩，對方加滿油後都會特意使用App登記保養時間、油耗數據或是紀錄騎過路線等等，更相當自豪125的車非常省油，但這就讓原PO困惑表示，就算是150c.c的車加滿油也不會超過170元，何必每次都計算機車的油耗，「125的油耗表現好不好，頂多就是加滿油的那一二十塊錢，不像汽車一樣可能會差到好幾百」。

▲原PO的友人每次幫機車加油後都會紀錄油耗數據。（示意圖／翻攝自Pixabay）

文章曝光後掀起兩派人馬討論聲浪，其中就有網友認為原PO「機車油錢少就不顧」的心態容易不知不覺造成浪費，「一公升28跟38有差嗎？一個月騎500公里的話就差了150欸，學生來說150沒差嗎？」、「我都會紀錄一桶加多少錢跑多少，油耗如何，一個月下來大概花多少錢加油，再紀錄花多少錢在車子上，算一個習慣了吧，記帳兼紀錄」、「人家想省錢你有意見嗎？又不是每個人都可以像妳有錢到不用在乎加油那10塊20塊」。

不過記錄油耗除了能從小處記帳省錢外，也能夠觀察紀錄車輛運行的狀況，有許多愛車的機車騎士就指出記錄油耗可以「觀察車子有沒有問題或是更換部件對於車子的影響」，並解釋「如果騎乘行為與環境沒什麼改變但油耗表現卻突然或漸漸變差，那表示車子可能有問題，或是在更換輪胎、傳動或機油等部件後對油耗造成的影響，長期下來還是會有明顯差異」。（編輯：楊智傑）