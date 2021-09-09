會在意有沒有全勤獎金？上班族揭「1關鍵」：真的很無聊
找到一份薪資優渥的工作是許多民眾的目標，不過也有許多公司會用獎金或各類津貼的名目來提供員工收入。就有網友好奇詢問大家，「會很在意有沒有全勤嗎？」問題一出引發討論，釣出許多上班族吐露心聲。
編輯中心/綜合報導
2021-09-09 17:05:08
原PO在PTT發文，詢問大家「對於全勤的想法是什麼？」透露自己公司有提供全勤獎金，但是打卡時間沒什麼彈性，「遲到幾秒就不行」。原PO表示有聽說朋友的公司有一個遲到時數的額度，讓原PO直言有點緩衝時間「感覺頗不錯」。不過每間公司的考量都不同，原PO認為「上班事情有做完，有開會的時候盡量提早到」，就算是對得起本份了，全勤與否不強求。
文章發佈後掀起討論，許多上班族都對全勤獎金不以為然，「全勤獎金很無聊...」、「同意，全勤獎金很無聊」、「全勤奬金真的很無聊，有的公司遲到就把整月全勤扣掉，找工作都儘量找沒有全勤奬金的公司」。更有網友指出關鍵差別，「全勤獎金如果是額外的就可以，內含的話就不爽」、「如果全勤獎金是當初談的薪水的額外獎金就算了」、「包在本薪內的根本是變相扣薪」。
還有網友直呼全勤獎金是爛制度，「不如績效或業績獎金，鼓勵改善或精簡作業流程」、「獎金拿來獎勵增加產能，效果絕對比懲罰限制員工好」、「全勤包在本薪的一堆，尤其是傳產，真的爛。根本就是公司偷薪水的一種名義」、「最近遇到特休請到第二天以上就沒全勤獎金，果斷拒絕」、「有全勤的公司不去＋1」。（編輯：倪浩軒）