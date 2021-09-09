河野將宣布參選　自民黨總裁選舉漸成鼎立之勢

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自民黨總裁（黨主席）選舉預計本月17日公告、29日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。
日本時事通信社報導，河野太郎預料將於明天舉行記者會，正式宣布參選自民黨總裁。加上已表態參選的自民黨前政調會長岸田文雄及前總務大臣高市早苗，總裁選舉漸成鼎立之勢。
不過，被外界視為有可能參選的自民黨前幹事長石破茂及幹事長代理執行野田聖子，至今仍未做出最後決定，選舉態勢仍有變化可能。
共同社分析這場自民黨總裁選戰指出，最重要的焦點在於這些候選人能否走出「安倍與菅義偉政治」、提出邁向新時代的「明確願景」；如果這次自民黨內派閥仍在選戰中扮演重要角色，那接下來的眾議院大選將接受嚴厲的國民審判。
根據共同社本月4日及5日所做最新民調顯示，河野獲31.9%受訪者支持居冠、石破以26.6%次之、岸田以18.8%暫居第3；至於野田及高市分別僅獲4.4%及4.0%受訪者支持。
如果只從支持自民黨的受訪者來看，河野支持率更高達37.1%，遙遙領先石破的23.3%及岸田的20.7%。
●自民黨實力派人物爭未來主導權
由於日本紙媒及電視台都詳細報導安倍與自民黨幹事長二階俊博等黨內重要人士動向與想法，以致於自民黨總裁選舉實際情況，可說是黨內實力派人物在爭奪下屆政權的主導權。
高市昨天在記者會上表明，自己將繼承安倍經濟政策的「安倍經濟學」，更進一步提出更積極的擴大財政支出方案；岸田也正面評價安倍經濟學，表示自己將堅持安倍經濟學的「三支箭」。
岸田8月26日最早公開表態參選，並提出有意排除二階繼續掌權的黨內一級主管人事改革方案，因為二階已連續擔任幹事長逾5年，創黨內最長紀錄。
岸田此舉雖然獲得黨內許多好評，但日本政壇多數看法認為，這樣的改革方案是基於有意取代二階掌握黨內主導權的安倍想法。
首相、現任總裁菅義偉在尚未表態不爭取連任前，也曾為了延長自己的任期觸及黨內一級主管人事改組，目的也是為了贏得總裁選舉、希望藉此爭取安倍支持。
不過，安倍已決定力挺政治理念跟自己相似的高市早苗（兩人同屬保守派人士），也向黨內最大派閥細田派幹部籲請相挺高市；安倍本人目前雖無派閥，但過去也是出身細田派。
安倍此舉可能是放眼眾議院大選，希望鞏固他在保守派的影響力。
目前看來，自民黨總裁選舉態勢逐漸變成河野、岸田與高市的鼎立之爭。河野背後有菅義偉及二階力挺、岸田期待安倍能相挺，但安倍已決定支持高市。
自民黨目前擁有383席國會議員，加上383張黨員票，總計這次的總票數為766票，384票為過半數。如果沒有一位候選人能在第一輪投票拿下過半數選票，將由得票數前兩名的候選人進入第二輪投票。
第2輪投票的總票數少於首輪投票，雖然議員票不變仍為383張，但黨員票銳減為47都道府縣各一張共47張。如果進入第二輪投票，決勝關鍵就在議員票多寡。
日本政壇雖然認為河野在黨員票具優勢，但如果能阻止河野在首輪投票單獨獲過半選票的話，第2輪投票的決勝關鍵就是議員票，那即使是得票第2高的人也能跟第3名及以下的候選人合作，取得逆轉勝。
無論如何，正如自民黨過往的總裁選舉一樣，除了檯面上的候選人外，黨內各派閥及大老在檯面下的運作，勢將影響最後選舉結果，值得外界持續關注。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100909