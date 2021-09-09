高速公路跟太久！前車狂閃「5字跑馬燈」　駕駛秒冒冷汗

台灣高速公路的內側車道是超車道，在台灣相對複雜的道路環境中，高速公路開車總是需要駕駛的全神專注，以防道路上臨時出現緊急事故。日前就有一名駕駛表示，自己在開車時似乎是跟了前方車輛過久，對方後方車窗竟突然亮起「大體運送中」的5字跑馬燈，畫面曝光後也掀起不少討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名駕駛在臉書社團「路上觀察學院」還原當時事發經過，他先是貼出前車的「5字跑馬燈」畫面，並指出當天自己開在這台白色箱型車後方很久，結果對方卻突然在後車窗亮起寫著「大體運送中」的綠色跑馬燈，突如其來的「友善提醒」也讓他立刻明白對方用意，默默與該台接體車保持距離並駛離。

▲駕駛在高速公路上突然看見前方亮起 「大體運送中」的綠色跑馬燈。 （圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

照片曝光後也掀起不少網友討論，有駕駛也分享類似經驗「我覺得這樣講清楚很好，我曾經在高速公路遇過，前後用三台轎車閃雙黃燈護送，第一次看到不知道怎麼回事，直到看見黑車才知道，後來我就知道了」、「有一次我也是這樣，跟車跟太近突然亮起跑馬燈嚇一跳」、「在路上看過幾次啊」、「穩穩地保持距離，一切都會沒事的」。

此外也有網友笑稱「大家突然都會乖乖的減速或是閃走，應該沒人敢逼車」、「就是看你跟太久了才想到要亮燈！」，不過事實上目前台灣並沒有「一定要禮讓接體車」的相關法規，用路人就算願意禮讓，接體車仍得遵守交通法規，而根據道路交通安全規則第93條第2項，唯有消防車、救護車、警備車及工程救險車執行任務時，可不受行車速度限制、且在開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，可不受標誌、標線及號誌指示等限制。（編輯：楊智傑）