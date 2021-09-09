支持防疫工作！中鋼工會捐空針給高市作疫苗接種用

我是廣告 請繼續往下閱讀
中鋼企業工會及中鋼協力廠商安全衛生委員會為支持高雄市COVID-19防疫工作，乃由中鋼企業工會理事長陳春生率常務理事彭漢廷、中鋼協力廠商安全衛生委員會主任委員謝發桓、執行秘書長陳明通等人，到高雄市政府四維行政中心，捐贈6萬支1cc空針，由高雄市長陳其邁代表接受，以作為疫苗接種之用，並向中鋼企業工會及中鋼協力廠商安全衛生委員會致謝及回贈感謝狀。
高雄市長陳其邁表示，目前北部疫情升溫，發生校園群聚感染事件，且COVID-19變種病毒陸續出現，利用1cc空針將多劑型的疫苗充分抽取，以供更多市民朋友儘早接種疫苗，儘速提升疫苗涵蓋率，是當務之急，他感謝中鋼公司的善舉，重視公共衛生與疾病防治，此批捐贈的防疫物資，將使疫苗接種工作更為順利推展。
陳其邁指出，因應目前高雄市COVID-19疫情，接種疫苗是阻斷社區傳染鏈、建立社區群體免疫最快速且有效的方法，自110年3月22日國內COVID-19疫苗開打，高雄市政府積極配合中央流行疫情指揮中心相關政策，全力推廣提升疫苗接種率，除醫事人員接種率領先六都，其他各類對象接種率亦十分優異，截至9月7日止，高雄市共計接種131萬6246劑疫苗，劑次人口比為47.7%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。