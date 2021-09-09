12歲以上優先造冊打BNT疫苗　父母可上網幫子女買疫苗險

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配合國人接種疫苗年齡已開放12歲以上的未成年人，為降低人員接觸風險，並滿足民眾為其未成年子女對防疫相關保險保障需求，金管會也發布修正「保險業辦理電子商務應注意事項」第6點開放財產保險業得透過網路投保辦理以父母為要保人為其未成年子女投保費用型疫苗接種綜合保險（不含身故給付），以提高民眾投保便利性。
金管會說明，經考量父母與子女間具保險利益，且查現行財產保險業者銷售的疫苗接種綜合保險未包含「身故保險金」，非屬死亡保險契約，並無保險法第105條規定「經被保險人書面同意」的適用，為利以父母為要保人透過網路投保為其未成年子女投保疫苗接種綜合保險（給付項目不含身故保險金）及繳費作業，因此修正注意事項第6點第1項第3款，並配合修正第4點附表一財產保險網路保險服務事項之附註文字。
目前國內共有14家產險公司推出17張疫苗險，提供施打疫苗後不良反應的費用補償，如醫療或喪葬費用。金管會強調，這次修法將有助於疫情期間，民眾可透過網路投保的非接觸方式，為其未成年子女取得符合自身保障需求保險商品及活絡網路投保業務。
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