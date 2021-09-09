COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

12歲以上優先造冊打BNT疫苗　父母可上網幫子女買疫苗險

▲中央流行疫情指揮中心將優先開放12歲至17歲青少年造冊接種BNT疫苗，金管會也鬆綁網路投保規定，父母可上網幫子女投保疫苗險。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心將優先開放12歲至17歲青少年造冊接種BNT疫苗，金管會也鬆綁網路投保規定，父母可上網幫子女投保疫苗險。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-09-09 20:11:49

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗，目前已到貨184萬劑，並將優先開放給12歲至17歲青少年族群造冊接種。金管會今（9）日也宣布，放寬網路投保需滿20歲的年齡限制，也就是說父母也可幫未成年子女網路投保疫苗險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，目前共計到貨184萬劑，分別為首批於9月2日送達的93萬劑，及今日抵台的91萬劑。中央流行疫情指揮中心表示，這批疫苗效期至111年1月17日，將由指揮中心統籌運用，並優先開放給12歲至17歲(含)青少年族群造冊接種，其餘將優先提供已意願登記，且尚未接種過疫苗的18至22歲民眾。

配合國人接種疫苗年齡已開放12歲以上的未成年人，為降低人員接觸風險，並滿足民眾為其未成年子女對防疫相關保險保障需求，金管會也發布修正「保險業辦理電子商務應注意事項」第6點開放財產保險業得透過網路投保辦理以父母為要保人為其未成年子女投保費用型疫苗接種綜合保險（不含身故給付），以提高民眾投保便利性。

金管會說明，經考量父母與子女間具保險利益，且查現行財產保險業者銷售的疫苗接種綜合保險未包含「身故保險金」，非屬死亡保險契約，並無保險法第105條規定「經被保險人書面同意」的適用，為利以父母為要保人透過網路投保為其未成年子女投保疫苗接種綜合保險（給付項目不含身故保險金）及繳費作業，因此修正注意事項第6點第1項第3款，並配合修正第4點附表一財產保險網路保險服務事項之附註文字。

目前國內共有14家產險公司推出17張疫苗險，提供施打疫苗後不良反應的費用補償，如醫療或喪葬費用。金管會強調，這次修法將有助於疫情期間，民眾可透過網路投保的非接觸方式，為其未成年子女取得符合自身保障需求保險商品及活絡網路投保業務。

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14561例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14561例。（圖／NOWnews製表）

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

繼續作答
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀