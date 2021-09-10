日相菅義偉回首一年任期　每天都努力跟疫情奮戰

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菅義偉在記者會上說，自己就任首相即將屆滿一年，這段期間每天都跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情奮戰，「為了保護國民生命與生活，專心致力防疫工作至今」。
他說，必須感謝一路上為疫情竭盡心力、努力不懈的醫療、照護等相關人士，及每一位配合政府防疫對策的國民，「真的很感謝」。
●菅義偉：到最後一天都會竭盡全力
菅義偉說，要做完所有的事，一年雖然太短，但為了讓大家都能擁有安心與有希望的未來，應該能找到解決之道的方向，「我身為內閣總理大臣，到任期最後一天都會竭盡全力做好我的工作」。
自民黨總裁（黨主席）選舉預計本月17日公告、29日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。
現任自民黨總裁菅義偉日前已表明不爭取連任，他今天說，就在本月12日要如期解除「緊急事態宣言」有其難度的情況下，深感自己必須專心在防疫工作上，所以做出不參選自民黨總裁的判斷。
他說，身為首相，現在該做的事就是跨過疫情這道難關，想辦法讓大家恢復往日熱鬧的日常生活。
●未鬆口挺誰參選自民黨總裁
至於自己會挺誰當新任總裁，菅義偉說，現在都還沒有公告，也沒有候選人，「我會在17日公告後再做出判斷」。
記者詢問，是否會在接下來不久後舉行的眾議院大選尋求連任，菅義偉說，「現在是這麼計畫」。
●菅義偉：善盡主辦國責任舉辦東奧帕運
有關日前已順利落幕的東京奧運及帕運，菅義偉說，對要在今年夏天舉辦雖然有很多意見，「但我們最後盡到身為主辦國的責任，順利舉辦完成」。
他說，選手們傑出表現感動了許多人，也給了全世界夢想與希望，「我認為我們也做到了讓沒有身心障礙的人跟身障人士互助共生，發揚為實現共生社會的心理無障礙精神」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100909