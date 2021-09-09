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影／鄭文燦光明頂決戰麟洋配　賽後自嘲是來當「肉粘」

▲鄭文燦也與兩人進行了一場友誼賽，賽後鄭文燦自嘲的表示，今天不是「決戰光明頂」，而是來當「肉粘」的。（圖／記者李春台攝，2021.09.09）
▲鄭文燦也與兩人進行了一場友誼賽，賽後鄭文燦自嘲的表示，今天不是「決戰光明頂」，而是來當「肉粘」的。（圖／記者李春台攝，2021.09.09）

記者李春台/桃園報導

2021-09-09 21:55:19

在2020東京奧運打贏中國對手拿下男雙金牌的羽球隊員王齊麟、李洋今（9）日來到土地銀行種子訓練學校之一的桃園市光明國中，勉勵光中羽球選手並切磋傳授球技。桃園市長鄭文燦也與兩人進行了一場友誼賽，賽後鄭文燦自嘲的表示，今天不是「決戰光明頂」，而是來當「肉粘」的。

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麟洋配先與甫榮獲110年全中運羽球男雙金牌選手莊宇傑、邱界廷進行金牌間的對打交流，另也於對打中指導小選手們球技，現場也開放羽球選手提問請教，讓選手們有機會向麟洋學習。


鄭文燦為鼓勵光明國中羽球隊於110年全國中等學校運動會羽球項目拿下1金1銀1銅優異成績，創校史最佳紀錄，也為本市拿下近15年來羽球首金之最佳成績，特至光明國中頒發加菜金20萬元，勉勵光中羽球隊選手並提供光中羽球隊更優質的訓練環境，另明年全中運將於花蓮縣舉辦，市府也特別安排1位運動傷害防護員於賽事期間協助光中羽球選手比賽運動防護事宜。


王齊麟&李洋亦勉勵光中羽球選手，努力不一定會成功，但不努力一定不會成功，相信每一位光中羽球選手都是因為喜歡羽球項目才願意繼續努力奮戰，未來的挑戰會很多，但也深切期許每一位選手都要努力堅持到最後一刻。


光明國中何信璋校長表示羽球運動也不只是競技比賽也能以球會友，特地安排兩場友誼賽，先由鄭文燦市長、教育局林明裕局長與麟洋配來場羽球暖身賽，再安排鄭文燦市長與110年全中運女單銀牌李品沂搭配與麟洋來場羽球PK賽。


賽後麟洋特別準備專屬簽名球拍及衣服致贈鄭文燦市長，而鄭文燦更準備大溪新玉清木器行量身訂做的桃園紀念品贈予麟洋。除此，麟洋贈送羽毛球300打贈送給光中羽球隊，鼓勵羽球隊選手繼續努力，光中亦回贈學校老師手繪麟洋水彩畫像，供麟洋留念。


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2021-08-13-2021-08-16
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