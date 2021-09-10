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越美關係未立刻升級　越方重申獨立對外政策

▲美國副總統賀錦麗8月下旬訪問越南時提議雙邊升級為戰略夥伴關係，但事後仍停留在全面夥伴關係。面對詢問，越方重申獨立自主的對外政策，並說美國是越南最重要夥伴之一。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副總統賀錦麗8月下旬訪問越南時提議雙邊升級為戰略夥伴關係，但事後仍停留在全面夥伴關係。面對詢問，越方重申獨立自主的對外政策，並說美國是越南最重要夥伴之一。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-10 06:12:40

（中央社記者陳家倫河內9日專電）美國副總統賀錦麗8月下旬訪問越南時提議雙邊升級為戰略夥伴關係，但事後仍停留在全面夥伴關係。面對詢問，越方重申獨立自主的對外政策，並說美國是越南最重要夥伴之一。

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越南與中國的關係目前是全面戰略合作夥伴關係，高於越美之間的全面合作夥伴關係。越南外交部今天在線上舉行例行記者會，中央社詢問，越美之間仍停留在全面合作夥伴關係而未升級的考量為何。

越南外交部副發言人段克越（Doan Khac Viet）表示，越南與美國已於2013年升級為全面夥伴關係，兩國關係自此繼續獲得鞏固與良好發展，為兩國人民與企業帶來利益，為地區與世界和平、穩定與合作做出貢獻。

他接著重申，越南實施獨立自主、願意成為可靠夥伴以及為地區與世界和平、穩定發展做出貢獻的對外政策，在互相尊重獨立、主權領土完整與政治體制的原則上，越南一直將美國視為最重要的夥伴之一。

段克越說，越美兩國領導已討論並一致同意，將進一步努力加強兩國關係，尤其是推動經貿、投資、安全、國防、克服戰爭後果、因應氣候變遷、醫療、教育、科技等領域合作，越南並感謝美國協助防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）7月底到訪時就曾向越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）建議將兩國關係提升為戰略夥伴關係，也因此賀錦麗（Kamala Harris）8月下旬訪越時，一度傳出美越關係的升級可能是此行成果之一。

賀錦麗8月25日在與阮春福會見時提到，可以考慮盡其所能地將彼此的關係升級為戰略夥伴關係。

只是越美雙邊關係在賀錦麗到訪後並未立刻升級，白宮發布的賀錦麗訪問成果新聞稿仍繼續使用全面夥伴關係一詞；越方所發布的新聞稿也沒有對賀錦麗的這項提議給予明確回應。（編輯：郭中翰）1100909

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