新加坡移工疫苗覆蓋率逾9成　當局鬆綁行動限制

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人力部將逐步鬆綁對宿舍移工的行動管制，並採取接種者有別的策略，強制未接種疫苗者遵守更嚴格的安全管理措施或接受額外檢測。
相關措施包括自13日起，已接種的移工將獲准重返社區。在這項試行計畫的初期階段，每週最多有500名移工可進到社區裡的特定地點並停留6小時，目前只能到「小印度」。
新加坡宿舍移工多來自印度及孟加拉，「小印度」是他們經常聚集的地方。
人力部表示，參與重返社區計畫的移工必須來自具有良好安全生活措施、過去14天內沒有確診病例、疫苗接種率高的宿舍；參與的移工在事前及返回宿舍後3天都需要接受抗原快速檢測。人力部將於實施一個月後評估這項試行計畫，探討能如何安全地擴大規模。
另外，人力部表示，所有宿舍移工每週可到休閒中心的次數也增加到一週最多2次，移工事前須接受PCR核酸檢測或抗原快速檢測且結果為陰性。人力部將與非政府組織合作，在休閒中心推出電影放映、運動、娛樂活動，以及舉行宗教儀式。
除此之外，非政府組織為移工舉辦的當地景點導覽活動也將恢復，人力部將允許已接種的移工參與，參與者事前須接受抗原快速檢測。
新加坡2020年4月初爆發大規模移工宿舍群聚感染，導致確診病例急遽上升。星國約有32萬多名住在宿舍的移工，據衛生部統計，宿舍移工確診病例占總確診病例數約8成。
當時為了控制疫情，當局決定隔離所有移工宿舍；隨後移工宿舍疫情穩定後，為避免疫情擴及社區，大多數移工復工後的活動範圍僅限於工作地點及宿舍。
人力部兼衛生部高級政務部長許寶琨向當地媒體表示，政府非常關注移工長期被限制而承受的精神壓力，畢竟他們與社區分隔了一年多，但政府同時也必須謹慎、按部就班地放寬限制。（編輯：郭中翰）1100909