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日本是否設CDC？菅義偉：疫情期或可設統籌體制

▲日本境內COVID-19疫情延燒，是否有必要成立CDC（疾病管制暨預防中心）成為關注焦點。日本首相菅義偉在記者會透露，或許在疫情期間有必要設一個統籌體制才能因應各種事。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本境內COVID-19疫情延燒，是否有必要成立CDC（疾病管制暨預防中心）成為關注焦點。日本首相菅義偉在記者會透露，或許在疫情期間有必要設一個統籌體制才能因應各種事。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-10 06:29:19

（中央社記者楊明珠東京9日專電）日本境內COVID-19疫情延燒，是否有必要成立CDC（疾病管制暨預防中心）成為關注焦點。日本首相菅義偉今晚在記者會透露，或許在疫情期間有必要設一個統籌體制才能因應各種事。

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菅義偉今晚在首相官邸（行政中心）召開記者會說明目前日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，考慮到醫療體制等，決定東京都、大阪府等21都道府縣原訂12日解除「緊急事態宣言」延長至9月30日，但其中的宮城、岡山這2縣降為適用「防止蔓延等重點措施」。

菅義偉表示，自己上台執政這一年來，可說是天天在與COVID-19奮戰，彷彿是在黑暗隧道中一步步摸索前進的感覺，感到艱難至極。他認為，以病毒的存在為前提，有必要做好預防新一波的疫情擴大的工作，並推動社會經濟活動。

被媒體問及有人主張應成立「日本版CDC」」一事的看法及執政一年來的防疫經驗時，菅義偉答說，有關負責防疫的組織，光有關藥物的批准，包括藥價診療費、請醫療機關配合、醫療物資的確保等就有不同的政府單位，為了克服縱向行政，於是設立了可橫向跨省廳（部會）的對策本部（防疫小組）。

疫苗接種的工作不僅是厚生勞動省（相當於衛生福利部），包括總務省（內政部）、經濟產業省（經濟部）、國土交通省（交通部）都要全體因應，像這樣的大規模的工作，一定要舉國合力才行。

菅義偉坦承，中央政府與自治體（都道府縣市區町村）之間有隔閡，保健所（衛生所）的作法等也有各種問題。厚生勞動省無法直接指揮保健所，東京都（政府）也無法指揮，若以東京23區來說，就是由23區各區來管轄保健所。因此從行政組織來看，或許在疫情期間真有必要設一個統籌的體制才能因應各種事。

日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂今晚與菅義偉一同出席這場記者會。有關記者提問是否應該成立日本版CDC的問題，尾身在回應時並沒直接言及「日本版CDC」。

尾身說，對於日本的行政單位官員勤奮不休，工作到深夜，由衷表達敬意。身為防疫專家，覺得首相發揮了相當的領導力，但至今仍存在許多問題。

尾身指出，疫學資訊在自治體（都道府縣市區町村）之間，或自治體與中央政府之間的共享成為防疫的起點、保健所功能的強化、篩檢量能的強化等問題，政府充分意識到這些問題有待改善，但在解決問題的責任歸屬方面作法曖昧。

他說，疫學資訊的共享，不單是醫學的事，也牽涉到地方分權的問題、中央與地方的作法，或者是個資的問題等，很難當成單一問題去處理、解決，有必要用更廣的觀點做深入分析。（編輯：韋樞）1100909

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