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買便當必夾「這配菜」！眾讚：白飯秒升級　老饕眼睛全亮

▲不少人忙於工作，為求方便三餐都會選擇到便當店或者自助餐店打發。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲不少人忙於工作，為求方便三餐都會選擇到便當店或者自助餐店打發。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-09-10 11:00:00

不少人忙於工作，為求方便三餐都會選擇到便當店或者自助餐店打發，因其菜色多元又不用自己下廚，簡單又CP值高，不過說到便當配菜可以說是整個餐盒的靈魂，常吃便當的人都曉得，萬一打開是不喜歡的配菜，那可就壞了胃口。而近日，就有網友分享自己去買便當時，點了「1配菜」，其吃法讓白飯馬上升級，貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「今天去便當店買了雞排便當，配菜其中一格點了玉米，自己個人覺得用筷子超級難夾玉米這道菜，所以我每次都會把玉米跟白飯混再一起，覺得這樣吃更勝吃玉米再配白飯的感覺，大家有這樣吃過嗎？」

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▲網友分享自己去便當店點了玉米這道配菜，並加入白飯攪拌一起吃，味道非常美好。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「我也會這樣，但朋友都說我在吃廚餘XD」、「第一次知道玉米可以這樣吃XD下次來試試，不然玉米真的很難夾」、「會，我每次都這樣吃，超好吃」、「白飯真的瞬間被升級的感覺，超好吃的」、「我是會丟一塊飯進去那格子吸湯汁，喜歡吃水水的飯」、「我也會玉米攪飯吃，真的很不錯」、「同好+1我也會這樣！玉米汁會讓飯變甜甜的好好吃」。

不過，也有部分網友表示「吃便當白飯不能濕啊！這我不行」、「抱歉我的白飯都是留到最後，配菜吃完再一口肉一口飯，絕配」、「我會先吃飯，結果到最後剩一堆配菜」、「白飯濕掉的話，這個便當就出局了，不能接受」。（編輯：張嘉哲）

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2021-08-13-2021-08-16
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