香港部分泛民區議員　被安排宣誓效忠特別行政區

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綜合各方訊息，25名區議員中，14人來自泛民或本土派，包括民主黨的楊浩然、蘇逸恒、周卓奇。
首批獲安排宣誓的泛民區議員中，只有蔡志強拒絕宣誓。他稍早時在社交平台發文，指區議員是監督政府，而非效忠政權，他不會委曲求存。
在宣誓儀式過後，徐偉強宣布，蔡志強即時喪失區議員資格。
區議會是香港地方級議會，負責就地方事務比如衛生、道路等設施向政府提供意見。當局幾個月前修訂法規，要求區議員必須宣誓遵守基本法和效忠特區，否則將會喪失議席。
2019年「反送中」運動爆發後，許多泛民區議員參與其中；在同年底的區議會改選中，泛民在452個地方直選議席（另有27個當然議席）中，取得歷來最多的388席（85.9%）。
但港府去年實施國安法及要求區議員宣誓後，已有260名泛民區議員自行請辭，另有6人被褫奪議席，餘下211人將會分批宣誓。
根據相關規定，區議員宣誓後也要經過審核，包括過去有否做過不符合宣誓內容的事，若有的話，當局仍可以公布宣誓無效，當事人會喪失議席。
相對於區議會，香港立法會屬於中央級議會，泛民原先有接近30個議席，但「反送中」之後，目前立法會只剩下一名較為溫和但非建制派的議員，即代表醫護界的陳沛然，其餘人已被褫奪議席或自行請辭。（編輯：繆宗翰）1100910