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劉樂妍偷拍女子上廁所　公開照片被網友罵：沒腦子

▲藝人劉樂妍竟偷拍女子上廁所，對方臀部被看光還PO上網，被陸網友罵翻。（圖／翻攝劉樂妍微博）
▲藝人劉樂妍竟偷拍女子上廁所，對方臀部被看光還PO上網，被陸網友罵翻。（圖／翻攝劉樂妍微博）

娛樂中心/綜合報導

2021-09-10 12:53:11

自稱大陸人的藝人劉樂妍，赴大陸發展多年，近期到湖南省長沙市工作，她9日在微博PO文，並貼出4張照片，其中一張竟拍到女子在無門的公廁上廁所，屁股全被看光光，照片也引來網友一陣謾罵：「拍人家屁股還發微博，真的沒腦子！」

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▲前「女F4」團長劉樂妍赴大陸發展多年，近期到湖南省長沙市工作。（圖／翻攝劉樂妍微博）
▲前「女F4」團長劉樂妍赴大陸發展多年，近期到湖南省長沙市工作。（圖／翻攝劉樂妍微博）
劉樂妍過去就曾抱怨大陸的公共廁所沒有門，她這回到長沙，將無門的公廁PO網抱怨，其中一張照片拍到一位女子正在上廁所，對方的臀部被一覽無遺，大陸網友看到照片後，在她微博留言大罵：「為什麼拍人家屁股」、「有人在廁所，你去拍，這就不對」、「人家出門倒了八輩子的霉被你拍屁股」、「侵犯別人隱私」、「拍人家屁股還發微博，真的沒腦子！」（編輯：張雅雯）

▲▼劉樂妍在微博抱怨長沙的公廁沒有門。
▲▼劉樂妍在微博抱怨長沙的公廁沒有門。（圖／翻攝劉樂妍微博）
▲（圖／翻攝劉樂妍微博）
▲劉樂妍拍到一名女子正在上廁所，該女子的屁股被看光光，引來網友砲轟不尊重，事後才用小花圖遮掉。
▲劉樂妍拍到一名女子正在上廁所，該女子的屁股被看光光，引來網友砲轟不尊重，事後才用小花圖遮掉。（圖／翻攝劉樂妍微博）
▲劉樂妍拍女子如廁，被大陸網友罵沒腦子。
▲劉樂妍拍女子如廁，被大陸網友罵沒腦子。（圖／翻攝劉樂妍微博）
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