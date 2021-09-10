劉樂妍偷拍女子上廁所　公開照片被網友罵：沒腦子

自稱大陸人的藝人劉樂妍，赴大陸發展多年，近期到湖南省長沙市工作，她9日在微博PO文，並貼出4張照片，其中一張竟拍到女子在無門的公廁上廁所，屁股全被看光光，照片也引來網友一陣謾罵：「拍人家屁股還發微博，真的沒腦子！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲前「女F4」團長劉樂妍赴大陸發展多年，近期到湖南省長沙市工作。（圖／翻攝劉樂妍微博）×▲前「女F4」團長劉樂妍赴大陸發展多年，近期到湖南省長沙市工作。（圖／翻攝劉樂妍微博）劉樂妍過去就曾抱怨大陸的公共廁所沒有門，她這回到長沙，將無門的公廁PO網抱怨，其中一張照片拍到一位女子正在上廁所，對方的臀部被一覽無遺，大陸網友看到照片後，在她微博留言大罵：「為什麼拍人家屁股」、「有人在廁所，你去拍，這就不對」、「人家出門倒了八輩子的霉被你拍屁股」、「侵犯別人隱私」、「拍人家屁股還發微博，真的沒腦子！」（編輯：張雅雯）▲▼劉樂妍在微博抱怨長沙的公廁沒有門。（圖／翻攝劉樂妍微博）×▲▼劉樂妍在微博抱怨長沙的公廁沒有門。（圖／翻攝劉樂妍微博）×▲劉樂妍拍到一名女子正在上廁所，該女子的屁股被看光光，引來網友砲轟不尊重，事後才用小花圖遮掉。（圖／翻攝劉樂妍微博）×▲劉樂妍拍到一名女子正在上廁所，該女子的屁股被看光光，引來網友砲轟不尊重，事後才用小花圖遮掉。（圖／翻攝劉樂妍微博）▲劉樂妍拍女子如廁，被大陸網友罵沒腦子。（圖／翻攝劉樂妍微博）×▲劉樂妍拍女子如廁，被大陸網友罵沒腦子。（圖／翻攝劉樂妍微博）謝盈萱《俗女》兩條線鬧人命 蔡永森撕暖男面具暴氣回擊最正乘務員分享《俗女2》心得 附圖讓網友都歪樓了遭女性家人裝針孔偷拍 阿沁正妹老婆崩潰