特企／宅爺好神　無尊「黏踢T」告白阿喜引鐙輝棋惠眼紅

甜蜜蜜的蛋糕就要黏踢踢的做！麻將美食外景節目《宅爺好神》本週邀請到神手媽媽張棋惠，以及被稱作甜點「弧神」的無尊與鐙輝跟阿喜一起做甜點啦。四位即將穿著宅爺自製「黏踢T」，在宅爺展開一場甜蜜蜜的「兩人兩手」甜點大對決。想看更多精彩內容就不能錯過本週五於狼谷育樂台168台、中華電信MOD 210台及「宅神爺」YouTube頻道同步播出；週六於「狼谷娛樂 Wolves Valley」YouTube頻道播出的《宅爺好神》。





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本周《宅爺好神》位於台北東區的知名甜點店，主持人阿喜、黃鐙輝與兩位來賓無尊、張棋惠為了麻將積分，要穿著宅爺自製「黏踢T」合作，進行一場手忙腳亂的甜點製作賽。曾經出過甜點書的張棋惠在安裝攪拌器居然不相信自己，差點浪費一次老師救援時間，幸好鐙輝即刻提醒，最後還讓現場甜點老師直接幫忙做派皮？而無尊穿上黏踢T後心花怒放，比賽過程中不斷撩阿喜，兩位整場心神不寧各種忘記甜點製造過程，讓一旁人夫人妻組看不下去啦。





刺激的甜點比賽結束後當然少不了精彩的宅爺麻將大亂鬥啦。開打前這杯「義大利」下午茶怎麼讓阿喜笑到噴水了？而無尊各種名人模仿居被鐙輝跟棋惠吐槽「拖台錢」？更多精彩內容請準時收看9月11日晚上11點於狼谷育樂台168台、中華電信MOD 210台及「宅神爺」YouTube頻道同步播出；9月12日晚上11點於「狼谷娛樂 Wolves Valley」YouTube頻道播出的《宅爺好神》。



