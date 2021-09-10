直播／北市國中生確診校園急停課　柯文哲說明防疫狀況

新冠肺炎疫情在台灣近日有逐漸升溫的跡象，而北市為了防止疫情再起，因此日前已經有許多學校進行「預防性停課」。而在昨（9）日深夜一所為在松山區的國中，傳出有學生確診，校方也在晚間緊急通知同班學生家屬停課14天，也宣布全校停課1天進行消毒。而針對該名確診學生的相關資訊以及疫調結果，台北市長柯文哲也在北市防疫記者會上親自說明。





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台北市昨（10）日深夜傳出在松山區某所國中，疑似有學生確診新冠肺炎，且是Delta變種病毒株。校方不敢大意，在北市府公布的緊急作業流程下宣布該班學生停課14天，而全校學生也停課一天進行消毒。北市教育局方面也發表新聞稿證實，並表示市府方面已經指揮聯合醫院派遣團隊，為全校624名學生進行PCR檢測。





除了松山區的某所高中外，教育局也揭露文山區1所國中及1家私立幼兒園之教職員，因與確診者足跡重疊，該國中3個班級共90位學生及私立幼兒園全園101名幼生，自10日起至14日止進行預防性居家隔離，其中1班19名幼生採預防性居家隔離。





此外，疑似為松山區國中確診案例的妹妹，經疫調後發現也就讀一中山區國小，該班級27人也將預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。也因此目前累計至今已有3區4校停課。今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWNews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。



