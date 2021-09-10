強颱恐來襲！移工防颱宣導一次看

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資深預報員徐仲毅說，路徑預報圖來看，颱風中心在台灣東方近海掠過，是最有可能路徑，不過還是有變數，偏東、偏西的路徑都有可能，所以仍有變數，不排除登陸可能。
至於防颱準備，首先，物資要準備充足，房屋要確認安全性。根據內政部消防署，防颱需準備手電筒、乾電池及行動電源以備停電之需及求援之用。 檢查門窗是否牢靠，關閉非必要門窗，必要時可加釘木板。 房屋外、庭院內，各種懸掛物件應即取下或加強固定(如廣告招牌、陽台花盆)，以免被風吹落，變成傷人利器。
其次，保持鎮定，待在家中。許多初次看到颱風或地震的外籍人士都會很驚訝，但切勿亂跑或不理睬颱風，除了風雨交加之外，被吹落的招牌、倒塌的樹木和土石流等等，都很容易造成傷亡。中央氣象局也提醒，近日東部地震頻繁，提醒東部地區的民眾務必在颱風來前做好防颱準備，嚴防落石、坍方和土石流，外出記得要帶雨具，另由於季風槽的影響，各地天氣不穩，尚未降雨時可能很悶熱，須嚴防中暑或熱傷害。最後，調整好颱風要來的心態。盼所有移工朋友們都能安全躲避過此次颱風，平安順利。
另外，如果移工朋友們遇到緊急危難，可撥打1955多語諮詢專線。「1955勞工諮詢申訴專線」為全國性24小時單一諮詢窗口，服務內容包含：提供雙語服務（目前提供中文、泰國語、印尼語、越南語、英語）、法令諮詢服務、受理申訴服務、提供法律扶助諮詢資訊、轉介保護安置服務及轉介其他相關部門服務。