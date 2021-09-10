特企／讓魔法成真！《哈利波特：魔法覺醒》雲端開學！

網紅學長姐蝴蝶兒、凱琪、大丸、6tan還原分類帽儀式、展開巫師決鬥





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九月不只麻瓜開學！在魔法與煙火的交錯下，全球最知名的魔法學院-霍格華茲開學季來臨，突破百萬預約的《哈利波特：魔法覺醒》在今（9）日正式開服，同步舉辦首屆「雲端開學典禮」。校長米奈娃與教授們特地邀請代表四大學院的網紅學長姐：蝴蝶兒、凱琪、大丸、6tan經典還原分院儀式，為大家帶來一場別開生面的魔法決鬥。一年級新生，快穿上巫師袍，下載遊戲辦理霍格華茲入學手續。





反映內心的分類帽儀式，一舉加入心儀學院





開學日，霍格華茲洋溢著活力氛圍，手持錄取通知書的新生巫師迎來哈利波特故事中的經典時刻——分院儀式。擅長洞察人心的分類帽，肩負把新生分配到相應特質的學院的重任。代表葛來分多的蝴蝶兒。赫夫帕夫的凱琪。雷文克勞的6tan，以及史萊哲林的大丸，在開學典禮上展現了各自的人格魅力，重現經典分院橋段。





超乎想像的魔法校園生活：參與舞會或魁地奇大賽 、線上學習各種魔法！





在《哈利波特：魔法覺醒》多采多姿的校園生活中，自由修習魔藥學等魔法課程，加入決鬥社展開單人或雙人的巫師決鬥，操縱魔法卡牌切磋鬥法實力將成為日常。還可以參與社團結交同好，或是在緊張刺激的魁地奇競賽大獲全勝。如果你膽子夠大，禁忌森林的副本簡直像是為你量身打造。





開學第一天就互下戰帖！網紅學長姐展開2V2沈浸式巫師鬥法





四大學院代表的學長姐也在開學典禮現場切磋魔法修習成果，在決鬥社小試身手，進行一場傳說級對決。大丸應用最擅長的貝拉卡組，用黑魔法一決勝負；蝴蝶兒召喚哈利迴響卡，協同火灰蛇全力進攻；凱琪選擇紐特迴響牌組，上演一場怪獸召喚秀；6tan不甘示弱，施展高階法術以智取勝。





豐厚開服福利，支持你的魔法求學之路





這場精采絕倫的實況主對決旋即登上預言家日報頭版，讓新生們也躍躍欲試，希望早日站上巫師決鬥賽場。《哈利波特：魔法覺醒》歡慶全平台上線，祭出多元開服活動，完成校園指派的特別任務，即可領取豐厚的魔法必需品。遊戲策劃也化身葛騎士分享設計遊戲的初衷：「身為受魔法影響最深的那群人，期盼能將魔法，再一次，帶到各位身邊。」





霍格華茲最新消息請鎖定官方粉絲專頁及Discord，誠摯歡迎各位新生巫師加入《哈利波特：魔法覺醒》，成為一名優秀的巫師！











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