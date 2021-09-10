璨樹颱風來了！影響最劇時間點曝光 明午後風雨漸增強
強颱璨樹來襲，中央氣象局在今（10）日17時30分發布海上陸上颱風警報，預報員徐仲毅表示，颱風暴風半徑將在明天中午前後，涵蓋到台東以及恆春半島、屏東區域，因此將台東、恆春列入陸上警戒範圍，海面上則在台東觀測到長浪的發生，明天午後各地風強浪大，而颱風暴風圈將在週日籠罩全台，此時會是影響最劇烈的時間點，並一路到14日颱風逐漸遠離後，影響才會跟著減少。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-10 18:17:06｜2021-09-10 18:18:58
根據最新氣象資料顯示，強颱璨樹今日17時的中心位置在北緯 18.3 度，東經 123.3 度，即在鵝鑾鼻的南南東方約 470 公里之海面上，以每小時18轉13公里速度，向西北轉北進行，中心氣壓915百帕。近中心最大風速每秒 58 公尺（約每小時 209 公里），相當於 17 級風；瞬間最大陣風每秒 73 公尺（約每小時 263 公里），相當於 17 級風以上；暴風半徑為七級風暴風半徑 200 公里，十級風暴風半徑 70 公里。
預報員徐仲毅在記者會上表示，今晚開始颱風逐漸接近，根據路徑預報圖來看，預估颱風還是以通過東方近海機會高，沿海風浪漸大，東半部、恆春漸有陣雨，明天會更接近，一直到週日會籠罩全台，明天下半天一直到週日影響最明顯。
雨勢部分，徐仲毅說週六會偏向在東半側與恆春半島，週日籠罩全台，各地均呈不穩定的天氣型態，各地都會發生陣雨或雷雨，其中中部以北、東北部與東部可能出現局部大雨或豪雨等級以上雨勢，南部、東南部山區也會有局部大雨、豪雨，提醒民眾嚴加戒備。
在溫度部分，徐仲毅稱若北部溫度還是比較高，新竹、桃園以及雙北會有出現36度以上高溫，另外離島金門也有36度以上高溫可能，再加上過山的沈降影響，甚至會出現37度的高溫。