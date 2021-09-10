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中職／味全龍簽下曹祐齊、吳秉恩等新秀

▲由左至右：邱辰、張祐嘉、陳思仲、李展毅、領隊任中傑、曹祐齊、吳秉恩、張鈞守。（圖／味全龍提供）
▲由左至右：邱辰、張祐嘉、陳思仲、李展毅、領隊任中傑、曹祐齊、吳秉恩、張鈞守。（圖／味全龍提供）

記者吳政紘/新北報導

2021-09-10 19:19:54｜2021-09-10 19:24:02

中華職棒味全龍隊於上月20日舉辦今年季中選秀第1指名吉力吉撈．鞏冠的簽約加盟儀式，球團今（10）日與其餘6位新進球員完成簽約，包含第2、3指名的大理高中投捕雙星曹祐齊、李展毅等等，另也簽下1位自主培訓球員外野手張祐嘉，以充沛球隊戰力。

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味全龍下半季在第1指名的吉力吉撈．鞏冠加盟後，攻守兩端都有貢獻，11場出賽共敲出3支全壘打，確實符合球團期待的長程火力。其餘6位加盟新人曹祐齊、李展毅、吳秉恩、張鈞守、陳思仲、邱辰以及自主培訓張祐嘉，球隊皆規劃安排由二軍出發，13號將至斗六訓練基地報到，配合教練團訓練計畫養成。

味全龍今年第2、3指名備受期待的大理高中投捕雙星曹祐齊、李展毅，簽約金分別是400萬及330萬，月薪皆為5萬元，曹祐齊球衣背號挑選51號，李展毅則選了36號。兩位天賦極佳的選手，曹祐齊有機會成為未來潛力先發，而李展毅則具有力量優勢，增添中心棒次本錢，這對投捕搭檔將在味全龍延續默契，並期待能一起在陣中攜手奮鬥。

味全龍第4指名平鎮高中投手吳秉恩，球衣背號65號，簽約金250萬，月薪5萬元；第5指名南英商工投手張鈞守，球衣背號74號，簽約金195萬，月薪5萬元。吳秉恩控球精準、張鈞守身材高大，兩人各擅勝場的優勢都能夠厚植球隊牛棚。

第6指名台北興富發成棒隊內野手陳思仲，球衣背號44號，簽約金80萬，月薪6萬元；第7指名台灣體育運動大學外野手邱辰，球衣背號50號，另簽下自主培訓外野手張祐嘉，球衣背號81號。畢業自穀保家商、台美混血內野手陳思仲，選擇返台追逐自己的棒球舞台，而台體大強打外野手邱辰，除了是台灣少見的「左投右打」，近期也入選U23世界盃棒球賽24人名單，並將於15日出發墨西哥參加U23世界盃賽事，待賽事結束後，21日再向球隊報到。

▲曹祐齊加入味全龍。（圖／林柏年攝）
▲曹祐齊加入味全龍。（圖／林柏年攝）

【味全龍2021年季中選秀第2-6指名簽約選手】

第2指名大理高中投手曹祐齊，球衣背號51號，簽約金400萬、月薪5萬；

第3指名大理高中捕手李展毅，球衣背號36號，簽約金330萬、月薪5萬；

第4指名平鎮高中投手吳秉恩，球衣背號65號，簽約金250萬，月薪5萬；

第5指名南英商工投手張鈞守，球衣背號74號，簽約金195萬，月薪5萬；

第6指名台北興富發內野手陳思仲，球衣背號44號，簽約金80萬，月薪6萬

第7指名台體大外野手邱辰，球衣背號50號；

自主培訓外野手張祐嘉，球衣背號81號。

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