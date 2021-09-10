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完成最後夢想！小鬼離世一周年　生前300幅遺作撼動人心

▲小鬼離世即將滿一周年，出版社將推出遺作。（圖／小鬼臉書）
▲小鬼離世即將滿一周年，出版社將推出遺作。（圖／小鬼臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-09-10 20:32:47｜2021-09-10 20:41:53

藝人小鬼（黃鴻升）去年9 月16日因病離世，現在長眠於陽明山，留給親友們無限思念。去年的「三金」頒獎典禮上，特地放上小鬼的照片悼念，而他今年也再次入圍金鐘獎，可見小鬼在演藝圈從來沒有被忘記。近來小鬼的作品集、遺作《EVOLUTION by Alien Huang 小鬼 黃鴻升 創作紀實》即將推出，第3次個人藝術展也會在他離世滿一周年當天舉辦。

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小鬼的家人們、AES進化吧工作室團隊與《COOL》團隊，共同合作完成作品集，希望能聚焦小鬼藝術家的身分，完成他最後一步的夢想，內容完整收錄小鬼生前親手繪製、將近300幅的創作，包括他從學生時期的隨性塗鴉、成長過程中有感而發的圖文創作，到撼動人心的完整畫作，每一幅小鬼親筆創作的圖像，都能看到完整且真實的他。

▲▼小鬼作品集收錄近300幅創作。（圖／尖端出版社提供）
▲▼小鬼作品集收錄近300幅創作。（圖／尖端出版社提供）
▲▼小鬼作品集收錄近300幅創作。（圖／尖端出版社提供）
小鬼在大家心中有許多不勝枚舉的封號，包括「潮流教科書」、「永遠的潮流角頭」等，都能看出他所引領的「鬼式潮流」，在台灣設計界擁有崇高的地位。事實上，這次的作品集也是小鬼的「進化史」，大家可以看到他一路成長和蛻變的過程，小鬼曾在受訪時說：「主持、歌手、主理人、創作者等角色，都是我的人生定番（招牌），但其實我最重要的定番是『努力』和『成長』。」

▲小鬼除了唱歌、主持之外，也非常有藝術天分。（圖／尖端出版社提供）
▲▼小鬼除了唱歌、主持之外，也非常有藝術天分。（圖／尖端出版社提供）
▲▼小鬼除了唱歌、主持之外，也非常有藝術天分。（圖／尖端出版社提供）



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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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