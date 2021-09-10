璨樹颱風侵台！外圍環流發威 暴風圈週日籠罩全台有雨
強颱璨樹持續往台灣方向前進，中央氣象局在今（10）日齊發海上陸上颱風警報，預報員徐仲毅表示，璨樹颱風目前正在進入巴士海峽，持續朝向台東南方海免移動，對東南部海面、巴士海峽以及台灣海峽南面構成威脅，屏東、台東位在颱風警戒範圍，需特別注意漸增強的長浪嶼強風。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-10 21:11:49
氣象局晚間20時40分舉行線上記者會，說明強颱璨樹最新動態。根據最新氣象資料顯示，強颱璨樹今日20時的中心位置在北緯 18.7 度，東經 122.9 度，即在鵝鑾鼻的南南東方約 410 公里之海面上，以每小時18轉13公里速度，向西北轉北進行，中心氣壓915百帕。近中心最大風速每秒 58 公尺（約每小時 209 公里），相當於 17 級風；瞬間最大陣風每秒 73 公尺（約每小時 263 公里），相當於 17 級風以上；暴風半徑為七級風暴風半徑 200 公里，十級風暴風半徑 70 公里。
預報員徐仲毅指出，受到颱風及其外圍環流影響，明日起東南部，包含蘭嶼、綠島、恆春半島、桃園以北、大台北地區及馬祖、金門沿海地區易有較強陣風，各海面風浪逐漸增強，易有長浪發生。他表示，明天整體來說，東半部以及恆春半島仍會出現局部性大雨或豪雨。
徐仲毅說，璨數颱風等級為強烈颱風，預計最接近台灣時強度為強颱下限、中颱上限，對東半部以及離島蘭嶼、綠島的威脅相當大。而週日開始，由於暴風圈半徑籠罩全台，各地均為不穩定的天氣型態，風強浪大、雨勢也最為明顯，中部以北、宜蘭花蓮各地山區局部性大雨豪雨，其中週日北部地區還有宜蘭跟花蓮出現局部豪雨等級以上豪雨。
至於溫度部分，徐仲毅表示，受到颱風外圍環流沉降影響，西半部北部地區相對穩定，因此新竹以北、雙北、離島金門將出現36度以上高溫，離島金，桃園則有機會衝上38度，氣象局也已發布高溫警報，提醒民眾要多注意補充水分，以免中暑。