疫情下生計同樣受衝擊　外籍移工、境外生卻領不到五倍券

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然而，在台移工及外籍學生卻被排除在外，無法申領五倍券。台灣有將近70萬名移工，他們多在工廠工作或擔任看護工照顧長者，對台灣經濟及長照產業有重大貢獻，且原本就屬於經濟弱勢的族群，疫情下受到的衝擊也不小，卻無法受到補助。在台數萬名外籍學生中，不少人家境清寒需仰賴打工賺取生活費，先前本土疫情爆發進入三級警戒時，已經讓不少家境辛苦的外籍生頓失經濟來源，如今卻也被各項補助排除在外。
一名阮姓越南籍碩士生就向《四方報》表示，外籍生無法領五倍卷，讓她「感覺不公平，也有點難過」。她說，其實台灣現在少子化問題很嚴重，移民者或其他外籍人士在台灣對台灣也是有利的，不但可以解決人力不足問題，有工作的外籍人士也一樣要繳很多費用像所得稅等。「我認為我們也應該也要可以收到政府的補助，尤其是學生更加需要」。
桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達也指出，不論是去年的三倍券，還是今年的五倍券，既然針對的其實是受到疫情衝擊的各行各業的業者，也讓國人受到一些補貼，那就應該一體均霑，讓所有在台灣的人都能拿到最好。
他說：「一方面，各行各業的業者，也能受到更多的實質的回饋，另一方面，移工與留學生在台灣其實也非常不容易，特別是他們母國的疫情通常都比台灣嚴重許多，移工可能需要負擔更大的家計，留學生可以從家裡獲得的經濟支持可能也因此下降許多，甚至需要完全自立更生。另外，他們全部都因為疫情的影響，長期無法返國」。
汪英達表示：「一般國民、外籍配偶可以享有的三倍券、五倍券，他們卻完全沒有，這種相對剝奪感，對他們來說，是非常痛苦的，也讓他們更深刻感受到被台灣社會排除的感覺」。他呼籲政府修正去年三倍券的錯誤，讓在台灣生活、工作的所有人都能享有五倍券的福利；如果七十萬移工和數萬留學生都能有五倍券，相信能受惠的店家也不少。
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