什麼是MU變種病毒？專家曝「這點」不用太擔心

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世界衛生組織擔心此毒株將降低疫苗和療法的有效性，於上個月將Mu變種病毒列為「觀察變異毒株」，儘管目前仍需要更多證據。
科學家基於可疑的基因變異監測新出現的COVID-19變異毒株，並蒐集證據以決定新毒株是否更具傳染性或將造成更嚴重的症狀。由於病毒持續在變化，很多新毒株也經常消逝。
目前看來，Mu變異毒株傳播得並不快，其所造成的染疫案件僅佔不到全球案例的1%。在哥倫比亞則有約39%的確診案例由此毒株引起。大部分國家仍對傳染性高的Delta變異毒株相當擔憂，它在已經入侵的174國之中幾乎都成為主要感染來源。
Mu變異毒株在10多個國家中已經出現，歐洲官員們也正在尋找此病毒在歐洲的傳播途徑。法國衛生部近期表示，Mu變異毒株在歐洲「最近似乎沒有增加」。
英國公衛機構上個月發表的一份報告指出，Mu變異毒株可能與令人擔心的南非beta病毒一樣，對疫苗具有抗性，但表示需要更多現實數據。
世衛官員指出，Mu變異毒株似乎正在南美洲部分國家崛起，但Delta病毒傳染性仍較高。
世衛新冠疫情技術負責人瑪麗亞·克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）表示：「Mu變異毒株對我們來說值得關注，理由是它的變異組合」，但也表示「它看起來並不流行」。
「美國正在關注此變異毒株，但它不被認為是一項立即的威脅」，美國抗疫專家安東尼·福奇（Anthony Fauci）表示。
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