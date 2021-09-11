強颱「璨樹」結構紮實　北台與東部今晚出現局部大豪雨

氣象局指出今（11）日上午8點多指出，強烈颱風「璨樹」正在影響東南部海面以及巴士海峽，暴風圈即將影響東南方陸地，預估週六週日是最接近台灣的時候。預估中午過後，綠島、蘭嶼地區風雨漸大。基隆北海岸、東半部到恆春半島則是越晚雨勢越大，甚至出現局部大豪雨，預計今天深夜到明天清晨，雨會越過山脈，往西半部陸地移動。

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氣象局指出，今天早上8點「璨樹」位於鵝鑾鼻的南南東方約210公里之海面上 ，預估往北的方向，從東方近海北上，發布海警區域已經擴大到巴士海峽以及台灣附近所有海面，陸上警報則是花東、南投、雲林以南地區。

氣象局表示，雖然昨天夜裡清晨到現在強度稍稍減弱，但仍是強颱，尤其「璨樹」風雨結構札實，颱風中心所經過的地方都得留意，其中綠島、蘭嶼地區，中午過後風雨漸大。

另外，氣象局也在南邊、東邊以及北邊海面上，觀測到長浪，今明兩天基隆北海岸、東半部沿海，包括綠島與蘭嶼，中南部沿海以及澎湖、金門、馬祖沿海都會有長浪情況。預估「璨樹」經過東方海面，浪高可能達到八到九米以上，巴士海峽、東部、東北部海面風浪將明顯增大很多，其他海面海域也會增強，海邊海面作業要小心。

而在颱風外圍環流影響下，東南部恆春半島、桃園、大台北，以及馬祖與金門會出現強陣風。降雨部分，今天白天受到中央山脈影響，東西邊天氣型態不同，西邊南部、中部、北部，澎湖與金門、馬祖，大部分時間可看見陽光，甚至沒有下雨時溫度炎熱。

預估今天中午前後金門、桃園、新竹三地會出現36度或更高的氣溫，其他西半部部沒下雨則會較悶熱。另外，基隆北海岸、東半部到恆春半島今天清晨開始斷斷續續下雨，預估越晚雨勢越大，甚至出現局部大豪雨，預計今天深夜到明天清晨，雨會越過山脈，往西半部陸地移動。

氣象局指出，今天下半天到晚上，直到明天周日甚至星期一清晨，都是雨勢較為集中的時候，各地將下起陣雨或雷雨，並集中在中部以北、東北部、東部與其他山區會有局部性大豪雨。明天北部、東北部、東部則會有豪雨以上等級的降雨。未來「璨樹」沿著太平洋高壓邊緣往東邊偏移，風雨可能稍稍趨緩，但仍會密切關注。