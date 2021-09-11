璨樹掃過菲律賓北部　居民目擊狂風驟雨

菲律賓當局10日預測，今年第14號颱風「璨樹」(Chanthu)會擦過菲律賓東北角，警告民眾加固房屋，做好防災準備。有當地居民拍下璨樹帶來的惡劣天候，開車能見度相當差。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-11 10:27:50
綜合外媒報導，今年第13號颱風「康森」(Conson)本週稍早才剛襲擊菲律賓中部島嶼，造成東薩馬省(Eastern Samar)、薩馬省(Samar)和萊特省(Leyte)多地停電及洪患，逾1萬2千人受災。康森之後，璨樹(當地人稱為Kiko)接力，掠過菲律賓北部地區，南伊羅戈省住宅區因此淹水，並給卡加延省(Cagayan province)的聖安娜鎮(Santa Ana)等地帶來強風豪雨。
《美聯社》引述菲律賓國家氣象局表示，雖然璨樹颱風的強度有略微減弱，但仍是一場強大的風暴，每小時持續風速可達195公里，陣風為每小時240公里，並警告菲律賓最北部的島嶼會因此出現暴雨和大面積洪水，已在週五下午針對卡加延、巴丹(Batanes)和巴布延群島(Babuyan Islands)發出了3號風暴信號。
根據台灣中央氣象局聲稱，週六週日是璨樹最接近台灣的時候，預計週六中午過後，綠島、蘭嶼地區風雨漸大，基隆北海岸、東半部到恆春半島則是越晚雨勢越大，甚至出現局部大豪雨，預估今天(11日)深夜到明天(12日)清晨，雨會越過山脈，往西半部陸地移動。