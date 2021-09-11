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肉塊泡麵怎泡內行？老饕曝「簡單1招」：湯包精華更升級

▲原PO好奇「肉塊泡麵」怎泡才對，也釣出老饕分享1招，讓湯包精華更升級。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO好奇「肉塊泡麵」怎泡才對，也釣出老饕分享1招，讓湯包精華更升級。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-11 11:04:49

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。不過，就有一名女網友好奇「肉塊泡麵」的泡法，貼文一出，也有老饕分享簡單1招，直呼「湯包精華更升級」。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示自己困惑很久，像是有些泡麵的配料比較澎湃，都會有「肉塊料理包」，但她不知道大家都習慣怎麼泡？

原PO接著說，他們家都習慣先把肉塊料理包放碗蓋上溫熱，等麵泡好了再加進去，「結果之前在宿舍這樣泡，室友超驚訝」，因為其他人大部分都是直接將料理包拆開，丟進去一起泡。

▲女網友PO出自己泡「肉塊泡麵」的方式。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
▲女網友PO出自己泡「肉塊泡麵」的方式。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
但這讓她覺得很奇怪，「這樣不是還要另外再找東西壓碗蓋，超不方便的啊」，因此她也在文末發問「不然如果不這樣泡，大家泡泡麵都拿什麼東西來壓碗啊」？

貼文一出，掀起熱議，「這樣泡才對～不然全部加進去一起泡我覺得水溫不夠～（愛吃燙口的路過）」、「包裝上的使用方法，好像是就是這樣泡？但我都直接放進去一起泡，要壓碗的東西隨手都有吧？筷子湯匙、書、杯墊、鍋蓋」、「都試過！後來選擇全部丟一丟比較快」。

其中，還意外釣出在戲劇圈、主持界表現亮眼的38歲男星李易專業回應「這樣泡的好處是可以讓調理包裡面的牛油稍微溶化，讓湯包的精華可以更多到碗裡面」，讓其他網友紛紛驚呼「簡單的泡麵方法也能釣出李易」、「我也是這樣泡！」、「謝謝易哥解說，原來有這原因啊」、「你太專業了」。（編輯：郭佩蓉）

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2021-08-13-2021-08-16
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